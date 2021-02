FC Chelsea: Hakim Ziyech könnte Blues bereits nach einem Jahr wieder verlassen

In seiner Premierensaison bei Chelsea kommt Hakim Ziyech bisher nur sporadisch zum Einsatz. Im Sommer könnte er die Blues deshalb bereits verlassen.

Angreifer Hakim Ziyech könnte den FC Chelsea nach nur einer Spielzeit wieder verlassen. Wie der Corriere dello Sport berichtet, ist der Marokkaner unzufrieden mit seiner Spielzeit bei den Blues und denkt über einem Abgang zum Saisonende nach.

Ein mögliches Ziel könnte dabei die italienische Serie A sein. So zeigten die AS Rom und die AC Mailand bereits in der Vergangenheit Interesse an Ziyech und könnten nun aus der Situation des ehemaligen Ajax-Stars Kapital schlagen.

FC Chelsea: Hakim Ziyech erlebt enttäuschende Premierensaison

Erst im vergangenen Sommer war der 27-Jährige für 40 Millionen Euro vom niederländischen Rekordmeister zu den Blues gewechselt. Seitdem erlebt Ziyech in London eine unglückliche Premierensaison. So kommt er in der laufenden Saison nur auf ein Tor in elf Premier-League-Einsätzen.

Dabei warf Ziyech gleich zu Beginn eine Knieverletzung aus der Bahn. Während er nach seiner Rückkehr unter Frank Lampard noch einige Zeit zum erweiterten Stammpersonal gehörte, kommt er beim neuen Trainer Thomas Tuchel nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Zuletzt musste der Flügelstürmer dreimal in Folge in der Liga zuschauen.