FC Chelsea vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Premier League heute live

In der Premier League rollt der Ball wieder. Der FC Chelsea trifft auf den . Die Partie wird heute um 17.30 Uhr an der Stamford Bridge angepfiffen.

Der englische Meister gastiert bei einem der Mitfavoriten auf den Titel, dem , der sich mit Kai Havertz und Timo Werner für viel Geld die talentiertesten Deutschen verstärken konnte. Jürgen Klopp und sein LFC haben kürzlich erst Thiago vom FC Bayern geschnappt – spielt der Spanier schon heute?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Chelsea gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an der Premier League und zeigt dementsprechend auch Chelsea gegen Liverpool live und exklusiv im Fernsehen! Die Partie wird leider nicht im Free-TV laufen. Sky geht ab 17 Uhr auf Sendung, Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Rene Adler sowie Experte Raphael Honigstein führen Euch durch die Sendung. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Was genau das kostet, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta