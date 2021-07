FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute live: Die Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM

Die Testspiele in der 3. Liga stehen an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Jena und Zwickau im TV und LIVE-STREAM.

Heute, am 08. Juli, um 16 Uhr treffen der FC Carl Zeiss Jena und der FSV Zwickau im Testspiel im Waldstadion Zeulenroda aufeinander.

Beide Teams trennen dabei eine Liga, nachdem Carl Zeiss Jena die Saison 2019/20 auf dem 20. Platz beendete und damit den Gang in die 4. Liga antreten musste. Zwickau hingegen spielt seit der Saison 2016/17 in der 3. Liga, die als letzte in Deutschland zum Profisport zählt. Letzte Saison konnte man dabei einen sicheren 10. Platz erreichen und hatte somit auch mit einem etwaigen Abstieg nichts zu tun. Man darf also gespannt sein, ob es Carl Zeiss Jena gelingt, Zwickau im heutigen Testspiel ärgern zu können oder ob der Drittligist seiner Favoritenrollen gerecht wird.

Hier bei Goal erklären wir euch, ob und wie ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anpfiff 08.07. - 16 Uhr Spielort Waldstadion Zeulenroda (Thüringen)

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Kann ich das Spiel live im TV verfolgen?

Kurz und knapp - leider nein. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es für die Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau nicht. Trotzdem gibt es aber eine Möglichkeit, wie ihr die vollen 90 Minuten des Spiels sehen könnt. Wir erklären euch, wie es geht.

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Gibt es heute einen LIVE-STREAM für die Partie?

Ja, den gibt es. Verantwortlich dafür ist der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR. Diese Landesrundfunkanstalt ist zuständig für Übertragungen aus Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie gehört zur ARD, sprich den öffentlich-rechtlichen Sendern, und ist daher kostenfrei im deutschen TV zu sehen.

Aber aufgepasst! Wie oben schon beschrieben wird das Spiel nicht im TV-Programm des MDR gezeigt, sondern lediglich per LIVE-STREAM. Dieser LIVE-STREAM läuft auf der Website des MDR. Erreichen könnt ihr den STREAM auch einfach mit diesem Link. Ab 16 Uhr könnt ihr dort die vollen 90 Minuten des Testspiels zwischen Jena und Zwickau sehen.

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Was steht noch an für die beiden Teams in den kommenden Wochen?

Ein weiteres Testspiel für Carl Zeiss Jena ist aktuell noch nicht angesetzt. Am 25. Juli beginnt schließlich die Saison in der 4. Liga. Am ersten Spieltag bekommt es Jena dort mit dem Berliner AK 07 zu tun. Ein umso wichtigerer Test also heute Nachmittag gegen Zwickau, bei dem man sicherlich die letzten Weichen für einen erfolgreichen Ligastart stellen will.

Der FSV Zwickau hingegen hat noch zwei weitere Testspiele vor sich, bevor es dann am 24. Juli ernst wird. Dort trifft man dann im ersten Ligaspiel auf die zweite Mannschaft des BVB. Getestet wird davor noch gegen den ZFC Meuselwitz und den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem.