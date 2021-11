FC Brügge vs. RB Leipzig live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch gehen in der Gruppe A der Champions League die Partien des fünften und damit vorletzten Spieltags über die Bühne. Hierbei gastiert RB Leipzig als siegloses Tabellenschlusslicht um 21 Uhr beim Drittplatzierten FC Brügge. Während die Sachsen bislang einen Punkt mitnahmen, stehen die Belgier bei vier Zählern.

RB Leipzig punktete am 3. November mit einem 2:2 vor heimischer Kulisse gegen Paris Saint-Germain erstmals in dieser Saison in der Königsklasse. Zuvor fuhr die Mannschaft von Jesse Marsch ein 3:6 bei Manchester City, ein 1:2 gegen Brügge und ein 2:3 in Frankreich ein. Drei Tage nach der Punkteteilung gegen PSG gelang den Sachsen ein 2:1-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund. RB Leipzig, das einen holprigen Meisterschaftsstart erlebte, feierte damit der vierte Sieg binnen sechs Liga-Auftritten.

Anders als der kommende Gegner punktete der FC Brügge ausschließlich an den ersten beiden CL-Spieltagen. Die von Philippe Clement trainierten Belgier trotzten vor dem 2:1 in Leipzig zuhause PSG ein 1:1 ab. Danach schlitterten sie jedoch gegen Manchester City in ein 1:5-Heimdebakel und eine 1:4-Auswärtsniederlage. Außerdem lief es für den FC Brügge in der First Division A vor der Länderspiel-Pause nicht unbedingt zufriedenstellend. Denn: In sechs Begegnungen gab es ausschließlich gegen die schwächelnden KV Kortrijk und VV St. Truiden volle Erfolge.

Heute empfängt der FC Brügge in einem direkten Duell in der Gruppe A der Champions RB Leipzig.

FC Brügge vs. RB Leipzig: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Brügge vs. RB Leipzig Datum: Mittwoch, 24. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Jan Breydelstadion (Brügge)

FC Brügge vs. RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN besitzt seit der Saison 2021/22 die Exklusivrechte für nahezu alle Begegnungen der Champions League.

FC Brügge gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Zu FC Brügge gegen RB Leipzig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

FC Brügge gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Brügge vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Aufstellungen werden ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff mitgeteilt.