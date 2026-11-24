FC Brügge gegen Liverpool mit einem VPN sehen

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking den Zugang einschränken könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Registriert Euch beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Liverpool reist für das Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge ins Jan-Breydel-Stadion im belgischen Brügge.

Die Mannschaft von Andoni Iraola reist nach einem 4:0 gegen Manchester United am Sonntag in Anfield mit Rückenwind an. Dominik Szoboszlai und Florian Wirtz trafen früh nach dem Platzverweis für Leny Yoro, Rio Ngumoha und Victor Munoz legten in der zweiten Halbzeit nach.

Der Sieg stabilisierte Liverpool nach einer Phase, in der das Team in diesem Wettbewerb gegen Fenerbahçe und in der Premier League gegen Arsenal verloren hatte. Diesen Schwung will Liverpool nun mit nach Europa nehmen.

Auch der von Ivan Leko trainierte FC Brügge ist in guter Form. Die Mannschaft besiegte KV Mechelen am Samstag in der belgischen Liga mit 5:1 und gewann ihr vorheriges Champions-League-Spiel bei PSV Eindhoven mit 2:1.

Die Gastgeber sind seit fünf Spielen ungeschlagen und rechnen sich vor eigenem Publikum Chancen aus. Liverpools Offensive wird eine Abwehr auf die Probe stellen, die in dieser Serie sieben Gegentore kassiert hat.

Hier findet Ihr alles Wissenswerte zum Spiel, von den Teamnews bis zu den Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen.

Teamnews und Kader