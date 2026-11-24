FC Brügge gegen Liverpool: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Formstarker FC Brügge empfängt furioses Liverpool

Liverpool reist zum Champions-League-Duell mit dem FC Brügge nach Belgien. Gespielt wird im Jan-Breydel-Stadion in Brügge.

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Die Gäste reisen nach einem überzeugenden 4:0 gegen Manchester United an der Anfield Road mit viel Selbstvertrauen an. Rio Ngumoha, der in dieser Partie traf, steht auch diesmal in der voraussichtlichen Startelf.

Der Sieg brachte Andoni Iraolas Mannschaft nach einer schwierigen Phase wieder in die Spur. Zuvor hatte sie innerhalb weniger Tage in der Champions League gegen Fenerbahçe und in der Premier League gegen Arsenal verloren.

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Der FC Brügge empfängt Liverpool nach starken Leistungen in der heimischen Liga unter Ivan Leko. Am Samstag gewann die Mannschaft mit 5:1 gegen KV Mechelen und ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

Zu dieser Serie gehört auch ein Champions-League-Sieg gegen PSV Eindhoven. Er zeigt, dass Brügge nicht nur zu Hause, sondern auch auf europäischer Bühne überzeugen kann.

In der Tabelle der Ligaphase stehen die beiden Teams direkt nebeneinander. Für beide steht daher viel auf dem Spiel.

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