FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live auf Sat.1: Wird das Bundesligaspiel kostenlos übertragen?

17. Spieltag in der Bundesliga: Herbstmeister FC Bayern München empfängt den VfL Wolfsburg zum Hinrundenabschluss. Los geht's am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr. Ort des Geschehens ist die Allianz Arena in München.

Während der FC Bayern vier seiner fünf vergangenen Ligaspiele gewann und nach dem 5:0 gegen Stuttgart bereits als Herbstmeister feststeht, befindet sich der VfL in der bereits zweiten Krise der noch jungen Saison.

Nachdem die Wölfe unter Neu-Trainer Florian Kohfeldt drei Siege in Folge eingefahren hatten, verlor man die vergangenen sechs Pflichtspiele (vier in der Liga und zwei in der Champions League) allesamt. Zuletzt setzte es ein 2:3 gegen den 1. FC Köln.

Der aufspielende Herbstmeister FC Bayern empfängt den kriselnden VfL aus Wolfsburg. GOAL erklärt Euch, wie und wo Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM heute sehen könnt.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga im Überblick

Wettbewerb: Bundesliga | 17. Spieltag

Bundesliga | 17. Spieltag Duell: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Datum: Freitag, 17. Dezember 2021

Freitag, 17. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena | München

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

DAZN, Sky, Amazon Prime Video: Die Liste der diesjährigen Rechteinhaber ist nochmals erweitert worden und sorgt sicherlich bei dem ein oder anderen für Verwirrung.

Wie Ihr vielleicht wisst, handelt es sich bei keinem der genannten Sender um einen frei empfangbaren Kanal. Alle drei sind Pay-TV-Sender, was bedeutet, das Ihr für die dort ausgestrahlten Live-Spiele ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Für das Duell der Bayern gegen Wolfsburg haben wir allerdings gute Nachrichten für Euch: Ihr könnt das Spiel auch kostenlos im Free-TV verfolgen. Die Lösung: Sat.1.

Im Folgenden erklären Wir Euch, wie das geht und was Ihr beachten müsst.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga kostenlos im Free-TV auf Sat.1 sehen

Die gute Nachricht haben wir zwar schon vorweggenommen, aber sicherlich fragen sich einige von Euch, aus welchem Grund Sat.1 plötzlich die Bundesliga überträgt.

Das lässt sich leicht erklären. Wie in der Vergangenheit ARD oder ZDF, hat sich Sat.1 für die Spielzeit 2021/22 drei frei empfangbare Partien der höchsten deutschen Spielklasse gesichert. Dabei handelt es sich um den 1., 17. und 18. Spieltag. Neben diesen Spielen sicherte sich der Sender auch den DFL-Supercup, den Bayern gegen Dortmund gewann, sowie das Auftaktspiel der 2. Bundesliga (Schalke vs. HSV, 1:3) und die Relegationsspiele beider Ligen am Ende der Saison.

Sat.1 übetrug auch bereits das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern am 13. August (1:1). Nun folgt die Partie des Rekordmeisters gegen Wolfsburg am heutigen Freitagabend, ehe mit dem Rückrundenauftakt zwischen Bayern und Gladbach (7. Januar 2022, 20.30 Uhr) die letzte der drei ausgewählten Partien live und kostenlos im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein wird. Für das anstehende Spiel an diesem Freitag seid Ihr also bestens versorgt.

Sat.1 überträgt das Spiel Bayern vs. Wolfsburg dabei exklusiv als einziger TV-Sender.

Die Moderatoren Matthias Killing, Matthias Opdenhövel und Andrea Kaiser sowie Kommentator Wolf-Christoph Fuss führen Euch durch den Abend. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt.

Nachfolgend haben wir noch einmal die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst:

Partie: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sat.1

Sat.1 Kommentator: Wolf-Christoph Fuss

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Wer am Freitagabend nicht auf seiner Couch sitzt und das Spiel Bayern gegen Wolfsburg entspannt im Free-TV auf Sat.1 verfolgen kann, kann dies auch unterwegs tun.

Hierfür zeigen wir Euch zwei LIVE-STREAMS, mit denen Ihr den Hinrundenausklang jederzeit auf Euren mobilen Endgeräten abrufen könnt.

Einfach weiterlesen!

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM von Sat.1/ran sehen

Wie schon im TV-Abschnitt ist auch in Sachen LIVE-STREAM Sat.1 einer Euer Ansprechpartner.

Der Free-TV-Sender - genauer gesagt in diesem Fall ran.de - bietet neben der TV-Übertragung das Spiel Bayern vs. Wolfsburg auch im LIVE-STREAM an.

Was Ihr dafür benötigt? Ein mobiles Endgerät und eine stabile Internetverbindung. Per HDMI-Kabel könnt Ihr den STREAM über Euren Laptop und Browser beispielsweise auch an Eurem Fernseher anschließen.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM von ran zu Bayern gegen Wolfsburg!

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch per ran-App verfolgen. Nachfolgend haben wir Euch die Links zu den jeweiligen App-Stores bereitgestellt:

Das Programm im STREAM ist dabei analog zur TV-Übertragung.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Neben Sat.1 beziehungsweise ran überträgt natürlich auch DAZN wie gewohnt das Freitagsspiel der Bundesliga.

Die meisten wissen es zwar, hier aber nochmal die Info: DAZN zählt nicht zum Free-TV. Das bedeutet, dass Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Ismaninger Streamingdienst abschließen müsst, um auf das Angebot zuzugreifen.

Dabei habt Ihr zwei Optionen:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro/mtl.)

einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro/mtl.) Monatsmitgliedschaft: monatlich 14,99 Euro + monatlich kündbar

Alle weiteren Informationen zu den Angeboten, Paketen und Inhalten von DAZN findet Ihr hier!

Der DAZN-STREAM startet um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER bei GOAL

Für alle, die entweder nicht dazu kommen, die Partie im TV oder STREAM zu verfolgen oder einfach keine Abos abschließen möchten, haben wir den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL im Angebot.

Damit bleibt Ihr in Echtzeit auf dem Laufenden. Im Vorfeld versorgen wir Euch zudem mit interessanten Statistiken rund um die Partie.

Zum kostenlosen LIVE-TICKER auf GOAL.com

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht