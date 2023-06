FC Bayern: William Saliba vom FC Arsenal soll ein Transferkandidat gewesen sein

Die Zukunft dreier Franzosen beim FCB ist ungewiss. Die Bayern beschäftigten sich daher wohl mit einem Landsmann von den Gunners.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat Interesse an William Saliba vom FC Arsenal gezeigt, ist dabei nach Informationen von RMC Sport jedoch nicht erfolgreich gewesen. Neben den Bayern hätte auch Manchester United ein Auge auf den 22 Jahre alten Innenverteidiger geworfen, Saliba aber einigte sich mit Arsenal auf eine Verlängerung seines noch bis 2024 gültigen Transfers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Verhandlungen zwischen den Vertretern des englischen Vizemeisters und Saliba zogen sich seit Monaten hin. Bei einem Scheitern wäre dieser Sommer die letzten Möglichkeit gewesen, bei einem Verkauf des Abwehrspielers noch eine hohe Ablöse einzustreichen. Laut RMC Sport und The Athletic wird Saliba allerdings nun einen neuen Vierjahresvertrag bei den Gunners unterzeichnen.

Ein Interesse des FC Bayern wäre nicht überraschend, kann sich doch beim FCB gerade in der Abwehr in diesem Sommer noch eine Menge tun. Benjamin Pavard liebäugelt mit einem Abschied, und Lucas Hernández, der eigentlich verlängern soll, wird von PSG umworben. Am Montag berichtete der kicker zudem, auch Dayot Upamecano denke über einen Abschied nach.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Saliba stammt aus der Jugend von AS Saint-Étienne. 2019 verpflichtete ihn Arsenal für 30 Millionen Euro Ablöse. Es folgten Leihgeschäfte zu seinem Heimatverein, OGC Nizza und Olympique Marseille. Seit Sommer 2022 ist er Teil von Arsenals Profikader und avancierte zum Leistungsträger.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hinter Saliba liegt eine starke Saison im Norden Londons. Der Abwehrmann absolvierte 33 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in einer Partie für Vize-Weltmeister Frankreich auf dem Rasen. Wegen einer Rückenverletzung verpasste Saliba die letzten zwei Monate der Spielzeit.