Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Den FC Bayern ereilt ein Rückschlag nach dem anderen. Und bei allen Verletzungssorgen ist noch gar nicht klar, wie lange Kimmich nach seinem Aussetzer in Hamburg fehlen wird.

Geht es nach Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich, wird der FC Bayern in den restlichen Bundesligaspielen des Kalenderjahres auf Mittelfeld-Anker Kimmich verzichten müssen.

"Aus Erfahrung kann man wahrscheinlich sagen, dass es mindestens drei Spiele sein werden", sagte Ittrich in seiner Rolle als Experte bei Sky.

Kimmich sah beim Auswärtsspiel der Münchner beim Hamburger SV (0:0) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte von Schiedsrichter Bastian Dankert. Vorausgegangen war eine Konfrontation mit HSV-Stürmer Alexander Rössing-Lelesiit, bei der Kimmich auf einen Schubser reagierte, indem er seinen Gegenspieler an den Haaren zu Boden zog.

Werbung Werbung

Womöglich könnten dem Bayern-Star mildernde Umstände zugute kommen. "Es wird davon abhängen, was der Schiedsrichter in seinem Bericht schreibt", erklärte Ittrich. "Ob die Provokation erwähnt wird, ob er sich gegenüber dem Spieler entschuldigt - all das wird berücksichtigt."

Getty Images

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele SC Freiburg - RB Leipzig DAZN

Hoffenheim - Augsburg DAZN

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN





So erklärt Joshua Kimmich seinen Aussetzer in Hamburg

Kimmich hatte sich nach seinem Aussetzer selbstkritisch gezeigt und seine Aktion als "völlig unentschuldbar" bezeichnet. "Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen. Ich kann es auch nicht wirklich erklären", so der Kapitän der deutchen Nationalmannschaft weiter. "Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm, und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben."

Neben Kimmich verloren die Bayern in Hamburg einen weiteren Leistungsträger durch Verletzung. Konrad Laimer muss wegen einer Verletzung im Sprunggelenk operiert werden und fällt angeblich mindestens drei Monate aus.

Werbung

Nach den Syndesmosebandrissen von Ismael Saibari und Harry Kane, dem Muskelfaserriss von Jamal Musiala und der Sehnenverletzung von Manuel Neuer ist Laimer der nächste Langzeitausfall im Team von Trainer Vincent Kompany.

Welche Spiele würde Joshua Kimmich verpassen?

Immerhin verzeichnen die Bayern auch Rückkehrer: Alphonso Davies (Muskelfaserriss), Michael Olise (Prellung) und Serge Gnabry (Muskelverletzung) könnten im Pokalduell mit Hertha BSC wieder zur Verfügung stehen. Und aller Voraussicht nach darf auch Kimmich gegen den Spitzenreiter der 2. Liga mitmischen, da er nur für die Bundesliga gesperrt werden dürfte. Wettbewerbsübergreifende Spielausschlüsse sind nur für sehr schwere Verfehlungen vorgesehen.

Werbung

Sollte Ittrichs Vorhersage zutreffen, eine Entscheidung wird für Montag oder Dienstag erwartet, würde Kimmich jedoch die Ligapartien gegen den SC Paderborn, die TSG Hoffenheim und Werder Bremen verpassen. Spielen dürfte er auf jeden Fall in der Champions League gegen Slavia Prag.

FC Bayern: Die restlichen Spiele im Jahr 2026