An diesem Wochenende wird die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2021/22 mit den Partien des 17. Spieltags abgeschlossen. Dieser wird am Freitag, 17. Dezember, mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg gestartet. Spielbeginn in der Allianz Arena in München ist um 20.30 Uhr.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dem Spiel nicht sein! Während der FC Bayern trotz des Ausfalls mehrerer Spieler in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg eilte und die Herbstmeisterschaft bereits perfekt gemacht hat, kassierte der VfL Wolfsburg zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie.

Wolfsburg-Trainer Florian Kohfeldt sieht sein Team in München trotzdem nicht chancenlos. "Es ist nicht aus der Welt, dass wir ein gutes Spiel machen. Ich gehe nicht von vornherein von einer Niederlage aus", sagte der 39-Jährige am gestrigen Donnerstag.

Der FC Bayern München ist auch in der Schlussphase des Fußballjahres 2021 nicht gewillt, seine "Verfolger" näher an sich heranrücken zu lassen. Das zeigte der souveräne 5:0-Sieg am vergangenen Dienstag beim VfB Stuttgart.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im Free-TV - und verrät Euch, wo Ihr das Spiel zusätzlich noch live verfolgen könnt.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV sehen: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga

Begegnung FC Bayern München - VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Datum Freitag, 17. Oktober Anstoss 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Allianz Arena, München

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Mit Live-Übertragungen von Bundesligaspielen sind wir in dieser Saison bisher nicht verwöhnt wurden. Lediglich das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wurde live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Grund dafür ist die Situation der Übertragungsrechte an der Bundesliga nach deren Neuvergabe. Der Großteil der Spiele wird kostenpflichtig von Sky und DAZN live übertragen. Während Sky alle Samstagsspiele, die Spiele in englischen Wochen und die dazugehörigen Konferenzen live im Pay-TV und im LIVE-STREAM zeigt, ist das beim Streamingdienst DAZN für alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fall.

Zusätzlich darf der Privatsender SAT.1 noch drei Spiele live im Free-TV übertragen.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV sehen: Übertragung von SAT.1

Man mag es kaum glauben, aber die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg ist das zweite Spiel in dieser Saison, welches SAT.1 live im Free-TV überträgt.

Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Fieldreporter Matthias Killing berichten ab 19 Uhr aus der Allianz Arena. Der 1996-Europameister Stefan Kuntz, derzeit türkischer Nationalcoach, ist als "ran"-Experte im Einsatz.

Nach dem Spiel folgt noch die einstündige Sendung "ran Late Night" mit Max Zielke, Christian Düren, Stefan Kuntz und Ex-Nationalspieler Markus Babbel ab 23 Uhr.

Übrigens steht bereits fest, welches das dritte und somit letzte Free-TV-Spiel dieser Saison auf SAT.1 ist: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Januar 2022.

Kostenlos könnt Ihr FC Bayern vs. Wolfsburg heute nicht nur im Free-TV, sondern auch im LIVE-STREAM sehen. Diesen könnt Ihr auf ran.de und über die ran-App abrufen. Die App gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs, weshalb Ihr den LIVE-STREAM zum heutigen Spiel auch auf Eurem internetfähigen TV-Gerät live verfolgen könnt.

💬 @J__Nagelsmann zum Personal: "@CorentinTolisso, @leongoretzka_ und #Kimmich können morgen nicht spielen. #Sabitzer wird morgen wieder dabei sein, aber wir müssen schauen, inwieweit er spielfähig ist. Von daher wäre es gut, wenn @marcroca21 wieder bei 100 Prozent wäre." #FCBWOB pic.twitter.com/0FhImfxzMK — FC Bayern München (@FCBayern) December 16, 2021

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live sehen: Übertragung von DAZN

Mit DAZN gibt es heute noch einen zweiten Anbieter, der FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live zeigt.

Die Übertragung im LIVE-STREAM beginnt um 19.30 Uhr mit folgenden DAZN-Personal:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Live verfolgen könnt Ihr FC Bayern vs. VfL Wolfsburg auch ab 19.30 Uhr auf dem linearen Kanal DAZN 1. Dazu bedarf es aber eines bereits bestehenden Vertrages mit einem anderen Anbieter wie Sky oder Vodafone.

Um auf DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Für ein solches bezahlt Ihr entweder monatlich 14,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 149,99 Euro. Mit dem Abo seht Ihr fast jeden Tag Spitzenfußball live - sei es aus der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live? Die Übertragung im Überblick