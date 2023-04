In der Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. GOAL wirft einen Blick auf die Aufstellungen.

In der Bundesliga steigt am heutigen Samstag, 1. April, das absolute Spitzenspiel. Rekordmeister FC Bayern empfängt Tabellenführer Borussia Dortmund Duell der beiden Top-Teams in der Tabelle. Spielbeginn in der Münchner Allianz-Arena ist um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern geht in der Rolle des Jägers in die Partie des 26. Spieltags, liegt der BVB doch einen Punkt - und damit auch einen Platz - vor den erfolgsverwöhnten Bayern.

Beim FCB sitzt heute erstmals Thomas Tuchel auf der Trainerbank. Der 49-Jährige soll die Bayern nach der Entlassung Julian Nagelsmanns wieder zurück in die Spur bringen. Von den vergangenen zehn Partien konnten lediglich fünf gewonnen werden.

Wesentlich besser präsentierte sich in diesem Jahr der BVB. Bis auf das 2:2 gegen Schalke 04 im Revierderby wurden alle Bundesliga-Partien seit dem Re-Start nach der Winterpause gewonnen. Mit einem Sieg beim großen Rivalen könnte der BVB heute einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft machen.

FC Bayern vs. BVB, Aufstellungen: Wie spielen FCB und Borussia Dortmund im Top-Spiel der Bundesliga?

Im Vorfeld des Spitzenspiels war und ist natürlich die Frage nach den möglichen Aufstellungen des FC Bayern München und von Borussia Dortmund von großer Bedeutung.

GOAL zeigt, wie die Personalsituation bei beiden Mannschaften aussieht und wie die Teams am Abend auflaufen könnten.

FC Bayern vs. BVB, Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern im Top-Spiel der Bundesliga?

Bis auf Manuel Neuer, Lucas Hernández und Mathys Tel sind laut Neu-Trainer Tuchel "alle an Bord" - er hat also gleich bei seinem ersten Spiel die Qual der Wahl.

In der Abwehr könnte Tuchel mit einer Viererkette spielen lassen - mit den gesetzten Innenverteidigern Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt. Es bleibt nur die Frage, ob Benjamin Pavard tatsächlich wieder auf seine ungeliebte rechte Seite ausweichen muss oder der gelernte Rechtsverteidiger João Cancelo den Vorzug bekommt. Links würde Alphonso Davies auflaufen.

Viele Alternativen bieten sich auch im Mittelfeld, vor allem im Offensivbereich. Thomas Müller, Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting scheinen gesetzt. Um den letzten freien Platz duellieren sich Sadio Mané und Leroy Sané.

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Pavard (Cancelo), Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Mané (Sané/Musiala) - Choupo-Moting

FC Bayern vs. BVB, Aufstellungen: Wie spielt der BVB im Top-Spiel der Bundesliga?

Beim BVB hat sich die personelle Situation im Laufe dieser Woche merklich verbessert. Der zuletzt verletzte Torwart Gregor Kobel kehrt in den Kasten zurück, auch Julian Brandt, Salih Özcan, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi wieder fit. Bei Jamie Bynoe-Gittens (nach Schulterverletzung) wird es hingegen eng.

Giovanni Reyna (Erkältung) und Thomas Meunier (Rückenprobleme) fallen sicher aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Für ihn stünde Mats Hummels parat.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck (Hummels), Ryerson - Bellingham, Can, Guerreiro - Brandt (Malen), Haller, Reus

