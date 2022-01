Der Start in die Rückrunde der Bundesliga Saison 21/22 hält mit der Partie FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach gleich einen Fußball-Leckerbissen bereit. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Münchener Allianz Arena angepfiffen.

Nach einer kurzen (aber für die meisten Fans wohl zu langen) Winterpause geht es für die Bundesliga in die Rückrunde. Gladbach befindet sich aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und läuft den eigenen Erwartungen weit hinterher. Dem Trainer der Fohlen gelang es bislang nicht, aus den hochkarätigen Einzelspielern eine erfolgreiche Einheit zu formen. In der Winterpause hatte er jetzt Zeit, am Feintuning zu arbeiten. Ganz anders läuft es hier bei Julian Nagelsmann und seinen Bayern - souverän ging es in die Herbstmeisterschaft mit einem Polster von neun Punkten auf den BVB. Auch in der Champions League zog man souverän ins Achtelfinale ein.

Zum Hinrunden-Auftakt gelang der Gladbacher Borussia ein überraschendes 1:1-Unentschieden gegen den Rekordmeister. Werden die Gäste dem FC Bayern heute wieder Punkte abluchsen, oder wird der FCB dieses Mal seiner Favoritenrolle gerecht? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im Free-TV.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Daten zum Rückrundenstart

Wettbewerb: Bundesliga, 18. Spieltag

Bundesliga, 18. Spieltag Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach (LIVE-TICKER)

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach (LIVE-TICKER) Datum: Freitag, 7. Januar 2022

Freitag, 7. Januar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live im Free-TV: Die Übertragung der Bundesliga zum Rückrundenstart

Zahlreiche Anhänger:innen der Bundesliga freuen sich bereits auf den Start der Rückrunde - doch wird dieser, wie in den letzten Jahren üblich, live im Free-TV übertragen?

Ja, die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach seht Ihr heute live im Free-TV!

Der Sender Sat1 hat sich für diese Saison die Übertragungsrechte an insgesamt drei Partien der Bundesliga gesichert. Nachdem man den Auftakt der Hinrunde und die Begegnung zwischen den Bayern und Wolfsburg am 17. Spieltag live ausstrahlen durfte, zeigt man nun noch den Rückrundenstart live und in voller Länge.

Das Rechtepaket gilt übrigens für vier Spielzeiten - Ihr dürft Euch also auch in den nächsten Jahren auf die Bundesliga bei Sat1 freuen.

Durch das Spiel führen Euch bei Sat1 die Moderator:innen Matthias Killing, Matthias Opdenhövel, Wolff-Christoph Fuss und Andrea Kaiser.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live im kostenlosen LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga zum Rückrundenstart

Neben der LIVE-Übertragung im Free-TV stellt Euch Sat1 für alle gesicherten LIVE-Partien auf ran.de einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dieser funktioniert ohne vorherige Anmeldung - Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern und Gladbach also auch flexibel auf dem internetfähigen Gerät Eurer Wahl abrufen.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live auf DAZN: Alle Partien der Bundesliga am Freitag und Sonntag seht Ihr nur hier

Doch wie sieht es eigentlich mit den restlichen Begegnungen der Rückrunde am Freitag aus? Wir haben ja bereits erklärt, dass Sat1 nur drei ausgewählte Partien in dieser Saison zeigt (ausgenommen Relegationsspiele). Die restlichen Partien am Freitag und auch am Sonntag gibt es nur bei einem Sender und der heißt DAZN!

Neben der Bundesliga überträgt der Sender auch zahlreiche weitere europäische und internationale Top-Ligen, die Champions League und vieles Weitere an exklusivem LIVE-Sport.

Die riesige Auswahl an LIVE- und On-Demand-Inhalten ist nicht kostenlos und bedarf einer Mitgliedschaft. Wir stellen Euch die beiden Bezahloptionen auf DAZN vor:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro pro Monat)

Monatsmitgliedschaft: monatlich 14,99 Euro + jederzeit kündbar

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live im Free-TV: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

