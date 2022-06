Nach dem Titel in der Bundesliga startet der FC Bayern bald in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Doch wann beginnt der FCB mit dem Training?

Am 14. Mai endete für die überwiegende Anzahl der Bundesligisten die Saison 2021/22. Zuvor fixierte der FC Bayern bereits Ende April seinen zehnten Meistertitel am Stück. Allerdings gab es in der ersten Spielzeit der Ära von Julian Nagelsmann Anlaufschwierigkeiten und mehr Rückschläge, als wir es vom FCB gewohnt sind. Nun steht für den Titelverteidiger in den kommenden Wochen der Start in die Vorbereitung auf dem Programm.

Die reguläre Bundesliga Saison geht traditionell von Mitte August bis Mitte Mai über die Bühne. Allerdings kommt es in der kommenden Auflage zu einer Änderung. Denn: Da die WM 2022 in Katar zwischen Ende November und Mitte Dezember auf dem Programm steht, startet die Spielzeit bereits am 5. August. Knapp zehn Monate später, am 27. Mai 2023, finden die letzten Spiele der Saison statt. Der letztgenannte Termin befindet sich allerdings noch in weiter Ferne.

Völlig anders sieht es logischerweise für den Auftakt aus. Dazu kommt, dass zwischen Ende Mai und Mitte Juni beispielsweise viele Nationalspieler für vier Partien in der Nations League 2022/23 nominiert waren. Infolgedessen versteht sich von selbst, dass den Stars des FC Bayern nicht viel Urlaub bleibt. Doch wann startet der FCB mit dem Training?

Nach dem vergleichsweise härter erkämpften Titel geht der FC Bayern ebenso wie alle anderen Bundesliga-Teams demnächst die Vorbereitung an. Doch wann beginnt der FCB mit dem Training? GOAL fasst alle Infos zusammen.

FC Bayern, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Wann beginnt der FCB wieder mit dem Training?

Bundesligastart am: Freitag, 5. August Trainingsauftakt FC Bayern am: Freitag, 8. Juli Erstes Pflichtspiel: Das Supercup-Finale RB Leipzig vs. FC Bayern am Sonntag, den 31. Juli Bisher feststehende Testspiele: DC United vs. FC Bayern am Mittwoch, den 20. Juli FC Bayern vs. Manchester City am Samstag, den 23. Juli

FC Bayern, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Der Trainingsauftakt und die Testspiele

Wie Trainer Julian Nagelsmann bestätigte, steht der Trainingsauftakt des FC Bayern am Freitag, den 8. Juli, auf dem Programm. Somit nimmt der FCB auf den Tag genau vier Wochen vor dem Meisterschaftsstart am 5. August die Vorbereitung in Angriff. Zwölf Tage danach steht das erste bislang fixierte Testspiel auf dem Programm.

Hierbei gastiert der Rekordmeister am Mittwoch, den 20. Juli, in Washington bei DC United. Anschließend reist der FC Bayern nach Wisconsin weiter. Dort misst sich der FCB im Lambeau Field, der Heimstätte des NFL-Franchise Green Pay Packers, mit Manchester City. So kommt es zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Trainer, Pep Guardiola, sowie mit dem ehemaligen Dortmunder Erling Haaland. Damit kehrt der FC Bayern nach drei Jahren und erstmals seit dem Ausbruch der Coronakrise in die USA zurück.

FC Bayern, Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Das erste Pflichtspiel

Das Testspiel gegen Manchester City stellt gleichzeitig die Generalprobe für das Supercup-Finale dar. Hierbei misst sich der FCB im ersten Pflichtspiel der Saison am Sonntag, den 31. Juli, mit RB Leipzig. Das Kräftemessen gegen den Titelverteidiger im DFB-Pokal geht in dessen Heimstätte, der Red Bull Arena, über die Bühne. Deswegen treten die beiden Mannschaften erst Ende August in der 1. Runde des DFB-Pokals an, wobei der FC Bayern bei Viktoria Köln gastiert. Am Wochenende nach dem Supercup steigt der Auftakt in die Bundesliga-Spielzeit 2022/23.