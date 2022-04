Fußball heute live: FC Bayern bei Villarreal im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Mittwochabend (06. April 2022) steigt das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen Villarreal und dem FC Bayern München.

Die Partie wird um 21:00 Uhr im Estadio-de-la-Ceramica in Villarreal angepfiffen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Champions League ist schon über zehn Jahre her. Im November 2011 traf Franck Ribery doppelt beim 3:1-Erfolg der Bayern. Villarreal konnte dieses Jahr zwar bereits Juve ausschalten, in der Liga verlor das gelbe U-Boot allerdings die letzten beiden Spiele. Wie sich die Bayern dort heute auswärts schlagen, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live: Villarreal vs. FC Bayern im Überblick

Begegnung FC Villarreal vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League / Viertelfinale Anpfiff 6. April - 21 Uhr Spielort Estadio de la Ceramica (Villarreal)

Fußball heute live: Gibt es eine Übertragung im TV zu Villarreal vs. FC Bayern?

Leider nicht im klassischen TV, verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Amazon Prime zeigt ausgewählte Spiele am Dienstagabend, der Rest ist nur bei DAZN zu sehen.

Fußball heute live: FC Bayern bei Villarreal im LIVE-STREAM sehen

Wie gerade beschrieben, ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich für die Übertragung der meisten Champions-League-Spiele und so ist es auch bei dieser Partie. Aber wie genau könnt Ihr jetzt eigentlich bei DAZN zusehen und was hat der Streamingdienst noch alles im Angebot? Wir klären Euch auf.

DAZN ist der Streamingdienst mit dem weltweit größten Livesportangebot. Das komplette Programm wird allerdings per LIVE-STREAM gezeigt, ein internetfähiges Gerät ist als schon einmal Grundvoraussetzung, um zusehen zu können. Außerdem müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen, wenn Ihr die Inhalte dort verfolgen möchtet. Die Preise dafür sehen folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich

Jahresabo: 24,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro im Voraus (Einmalzahlung)

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr nicht nur die Champions League dort sehen, sondern auch die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die NBA und NFL. Aber auch Fans von Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Wessen Interesse jetzt geweckt wurde, der findet hier den Link zur Anmeldung bei DAZN.

Nun aber zurück zum Spiel. Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 20:30 Uhr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter verfolgen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff Kommentator Jan Platte mit Experte Sandro Wagner übernimmt.

Fußball heute live: Der LIVE-TICKER für Villarreal vs. FC Bayern

Natürlich haben wir bei GOAL auch einen LIVE-TICKER für Euch. Wenn Ihr also nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann seid Ihr dort richtig aufgehoben. Egal ob Tor, Auswechslung oder Großchance, ihr bleibt immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Fußball heute live: Die Aufstellungen von Bayern und Villarreal

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso - Gerard, Danjuma

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski