FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Gibt es einen LIVE STREAM?

Die Bochumer sind in der Bundesliga beim FC Bayern zu Gast. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt's hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (11. Februar 2023) treffen der FC Bayern München und der VfL Bochum aufeinander. Anpfiff der Bundesligapartie in der Allianz Arena in München ist um 15:30 Uhr.

Nach einigen Unentschieden zum Start der Rückrunde konnten die Bayern zuletzt zwei überzeugende Siege in Serie einfahren. In der Liga konnte sich Bochum nach zwei Niederlagen in Folge allerdings mit einem 5:2-Sieg gegen Hoffenheim ebenfalls wieder eindrucksvoll zurückmelden. Trotzdem ist das Team von Trainer Thomas Letsch den Abstiegsrängen weiterhin gefährlich nah. Drei Punkte heute Nachmittag würden natürlich sehr helfen, sich weiter vom Tabellenkeller zu entfernen. Auswärts gegen die Bayern wird das aber sicherlich eine Mammutaufgabe für die Bochumer.

Die nötigen Infos zur Übertragung von Bayern vs. Bochum im TV und LIVE-STREAM liefert Euch wie gewohnt GOAL.

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. VfL Bochum (HIER bei WOW im LIVE-STREAM schauen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 11. Februar - 15:30 Uhr Spielort Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. VfL Bochum: Wo kann man das Spiel im TV sehen?

Die Bundesliga wird sowohl beim Bezahlsender Sky als auch beim Streamingdienst DAZN übertragen. Für die Übertragung der Spiele am Samstag ist allerdings nur der Pay-TV-Sender verantwortlich, das heutige Spiel könnt Ihr also nur bei Sky sehen.

Um die Bundesliga samstags live bei Sky verfolgen zu können, braucht Ihr das Sky-Bundesliga-Paket. Dafür fallen monatliche Kosten von 20 Euro im ersten Jahr an. Nach zwölf Monaten werden dann 35,50 Euro pro Monat fällig.

Dafür erhaltet Ihr dann Zugang zu allen Liveübertragungen der Bundesligaspiele am Samstag, sowie zu allen Partien der 2. Bundesliga.

Bayern vs. Bochum könnt Ihr nach Abschluss des Abos dann heute bei Sky Sport Bundesliga 2 live erleben. Alternativ könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 auch die Konferenz mit den anderen Partien des Samstagnachmittags verfolgen. Den Link zur Anmeldung bei Sky haben wir hier für Euch.

Getty

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Per LIVE-STREAM das Spiel verfolgen

Falls Ihr per LIVE-STREAM zuschauen wollt, habt Ihr zwei Optionen, allerdings sind beide auch wieder an ein Abo bei Sky gekoppelt.

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Um bei Sky Go zusehen zu können, braucht Ihr ein gültiges und bestehendes Abo des Bundesliga-Pakets. Nur dann könnt Ihr Euch die Sky Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden.

Danach könnt Ihr das Paket dann dort im LIVE-STREAM verfolgen. Nötig ist dafür natürlich auch ein internetfähiges Endgerät wie z.B. euer Smartphone.

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Der LIVE-STREAM bei WOW

Einigen von Euch ist WOW sicherlich noch als Sky Ticket bekannt. Das stellt die zweite Möglichkeit dar, die Ihr habt, wenn Ihr das heutige Spiel per LIVE-STREAM verfolgen wollt. Bei WOW könnt Ihr verschiedene Streaming-Abos abschließen.

WOW-Livesport bietet Euch dabei u.a. Übertragungen aus der Bundesliga, 2. Liga, und Premier League per LIVE-STREAM an. Die Kosten für ein Abo bei WOW-Livesport belaufen sich auf 24,99 Euro pro Monat.

Damit könnt Ihr dann also Bayern vs. Bochum heute ab 15:30 Uhr auch per LIVE-STREAM sehen. Die Anmeldung für WOW-Livesport findet Ihr hier.

Getty Images

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Der LIVE-TICKER von GOAL informiert Euch ebenfalls 90 Minuten lang über alle spielentscheidenden Szenen dieser Bundesligapartie. Falls Ihr also nicht vor dem TV oder STREAM mitfiebern könnt, dann ist das genau die richtige Alternative, um nichts zu verpassen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel FC Bayern vs. VfL Bochum

FC Bayern vs. VfL Bochum heute: Die Startformationen

Eine Stunde vor Beginn der Partie veröffentlichen wir hier die Aufstellungen der beiden Teams.