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Viele große Vereine sollen die Entwicklung des Teenagers genau im Auge gehabt haben. Am Ende bleibt er aber bei den Spurs.

Supertalent Luca Williams-Barnett steht vor einer Vertragsverlängerung beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur. Das berichtet The Athletic.

Demnach werde der 18-Jährige in Kürze einen neuen, "langfristig datierten" Vertrag bei den Londonern unterzeichnen. Für die Spurs sind das gute Nachrichten, denn Williams-Barnett hinterließ am Wochenende erstmals bleibenden Eindruck in der Premier League und soll bereits zuvor das Interesse namhafter Konkurrenten geweckt haben.

Anfang Oktober berichtete Sky, dass mehrere PL-Rivalen ihre Fühler nach dem Teenager ausgestreckt hätten. Demnach waren der FC Chelsea sowie die Manchester-Klubs United und City an Williams-Barnett interessiert. Auch die beiden Bundesligaspitzenvereine FC Bayern und Borussia Dortmund wurden in diesem Zusammenhang genannt.

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Williams-Barnett ist aktuell noch bis 2028 an Tottenham gebunden. Er gilt als herausragendes Talent und durfte nach zwei Joker-Einsätzen in den Ligapartien zuvor am Wochenende gegen Ipswich Town erstmals in der Startformation ran. Cheftrainer Roberto De Zerbi beorderte ihn auf den linken Flügel und sollte die Entscheidung nicht bereuen: Williams-Barnett war beim 2:0-Sieg mit einem Tor und einem Assist der überragende Spieler auf dem Platz.

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Eine Ausbeute, die ihn in die Geschichtsbücher beförderte: So jung war bei einem Treffer und einer Vorlage in einem Spiel seit dem späteren Ballon-d'Or-Gewinner Michael Owen Ende der 1990er Jahre im englischen Oberhaus niemand mehr. Außerdem ist Williams-Barnett im Alter von 18 Jahren und 51 Tagen der drittjüngste Torschütze der Spurs-Historie hinter Andy Turner (17 Jahre, 166 Tage) und Gareth Bale (18 Jahre, 47 Tage).

Wie waren die Reaktionen auf Luca Williams-Barnetts Startelfdebüt?

Kein Wunder also, dass es anschließend jede Menge Lob von Presse, Mitspielern und Trainer gab. Das Boulevard-Blatt The Sun schrieb von einem "atemberaubenden" Auftritt des englischen U19-Nationalspielers, der im Alter von neun Jahren von Luton Town zu den Nordlondonern gekommen war. Der Guardian zog gar Parallelen zu Tottenhams Rekordtorschütze, dem heutigen Bayern-Superstar Harry Kane: "Seit dem Durchbruch von Harry Kane hat es keine so große Begeisterung mehr für einen Spieler aus der Nachwuchsakademie von Tottenham gegeben."

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Spurs-Verteidiger Destiny Udogie lobte in der BBC: "Natürlich freue ich mich riesig für ihn, denn jeden Tag im Training zeigt er seine Klasse. Ehrlich gesagt ist er einfach ein unglaublicher Fußballspieler. Ich hoffe, er macht einfach weiter so."

Begeistert war auch De Zerbi. Der Italiener schwärmte: "Er ist ein besonderer Spieler. Er hat mehr Talent, als man denkt. Er ist ein sehr junger Kerl, der gleichzeitig aber auch sehr erwachsen ist."

Getty Images

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Bereits während der Länderspielpause habe er entschieden, den offensiven Mittelfeldspieler im Duell mit Ipswich in die Startformation zu stellen. Er sagte: "Ich habe ihn darum gebeten, so zu spielen, wie er mit seinen Freunden im Park spielt. Mit derselben Freiheit."

Williams-Barnett, der auch in der Youth League bereits mit einem Fünferpack gegen Slavia Prag letzten September eine Bestmarke aufstellte, verfüge über "riesiges Selbstvertrauen", so de Zerbi weiter. Er sehe aber keine Gefahr, dass der aktuelle Trubel seinen Schützling ablenken könnte: "Er hat eine sehr gute Familie, das ist bei dieser Art von Spielern entscheidend. Ich habe jetzt drei oder vier Monate mit ihm gearbeitet und bin sehr positiv gestimmt, was sein Verhalten und seinen Charakter angeht."