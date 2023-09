Besitzt Tottenham eine Rückkaufklausel bei FCB-Star Harry Kane? Christoph Freund blockt ab

Daniel Levy deutete kürzlich ein pikantes Vertragsdetail bei Kanes Transfer von Tottenham zum FC Bayern an. Nun äußerte sich FCB-Chef Freund dazu.

WAS IST PASSIERT? Nachdem Levy, Klub-Boss von Tottenham Hotspur, am Dienstag auf einem Fan-Treffen offenbarte, dass sich der Klub eine Rückkaufklausel in den Vertrag von Bayern-Neuzugang Harry Kane einbauen ließ, äußerte sich FCB-Sportdirektor Christoph Freund zu den Gerüchten.

WAS WURDE GESAGT? Vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United meinte der 46-Jährige bei DAZN: "Dazu sagen wir nichts. Wir geben nie etwas preis über Vertragsdetails. Fakt ist, dass Harry da ist, mit Überzeugung das erste Mal von der Insel weggegangen zu sein. Wir mit ihm einen Vierjahresvertrag haben. Das geben wir bekannt - wie bei anderen Verträgen."

Freund wollte auch noch gar nicht über einen möglichen Abgang des Stürmers nachdenken. "Wir sind sehr, sehr happy und planen langfristig mit ihm bei Bayern. Er wird diese Mannschaft und eine Zeit prägen. Davon bin ich überzeugt", meinte der Bayern-Boss.

WAS IST DER HINTERGRUND? Genauere Details der potenziellen Rückkaufoption der Spurs wurden noch nicht enthüllt, weder die Summe noch der Zeitpunkt sind bekannt.

Harry Kane kam erst im Sommer für 100 Millionen Euro an die Isar und wurde damit zum Rekordtransfer der Bundesliga. In seinen ersten sechs Pflichtspielen für den FCB erzielte der Stürmer fünf Treffer und legte zwei weitere auf.

