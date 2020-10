Bayern-Neuzugang Tiago Dantas bat inständig um Wechsel: Benfica-Boss zeigt Handy-Nachrichten

Tiago Dantas wollte unbedingt zum FC Bayern und bat angeblich Benfica-Präsident Luis Filipe Vieria per Handy um eine Freigabe.

Neuzugang Tiago Dantas (19) hat den Wechsel zum offenbar mithilfe von Handynachrichten an -Präsident Luis Filipe Vieria möglich gemacht. Vieira machte diese Nachrichten nun öffentlich - ebenso wie die Danksagungen Dantas' nachdem der Deal über die Bühne gegangen war.

Die Bayern liehen den Mittelfeldspieler für eine Saison aus, Tiago ist zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. Der Leihvertrag enthalte allerdings auch eine Kaufoption über 7,5 Millionen Euro. Das berichtet A Bola. Sollten die Bayern den Spieler anschließend weiterverkaufen, erhält Benfica zudem 25 Prozent der Ablösesumme.

Die Zeitung zitiert aus Nachrichten von Dantas, die Präsident Vieira herumzeigte, als er nach dem Wechsel des Teenagers gefragt wurde. "Hallo Präsident. Es hat sich für mich die Möglichkeit einer Leihe zum FC Bayern München ergeben. Sie haben bereits ein Angebot abgegeben. Ich würde Sie bitten, mich gehen zu lassen", schrieb Dantas offenbar an den Klub-Boss.

Dabei wies er auch darauf hin, im Profikader kaum eine Rolle zu spielen: "Ich wurde vom Trainer wenig berücksichtigt und will dabei seine Entscheidungen natürlich nicht infrage stellen. Es ist eine einzigartige Möglichkeit und ich habe ihn gebeten, mich gehen zu lassen."

Nach dem vollzogenen Wechsel hat sich Dantas dann auch bei Vieira bedankt: "Ich habe es zwar schon öffentlich getan, wollte Ihnen allerdings hiermit noch einmal persönlich danken. Für das Beispiel, mit dem Sie vorangehen und Freizeit opfern, um Ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Aber allen voran für die Demut, die Sie an den Tag legen und immer ein Wort der Motivation oder Unterstützung übrig haben. Ich spreche hier für mich, aber ich denke, jeder, der als Mensch und Spieler bei Benfica aufgewachsen ist, fühlt so und freut sich, dass er auf so einen Präsident zählen kann."

FC Bayern empfängt Tiago Dantas: "Richtig guter Junge"

Der ermöglichte Wechsel ist für Dantas "ein Beweis für diese Demut. Ich werde diese Geste niemals vergessen und verspreche, dass ich die Werte und Farben von Benfica immer in Ehren halten werde."

Bei den Bayern wurde Tiago mit offenen Armen empfangen. Besonders Sportvorstand Hasan Salihamidzic freute sich über den fixierten Deal. Tiago sei "ein richtig guter Fußballer, den wir bereits seit zweieinhalb Jahren beobachten", erklärte Salihamidzic im Interview mit der Sport Bild.

"Lassen Sie sich von ihm überraschen. Zunächst wird er in unserer U23 eingesetzt, er muss athletisch, körperlich zulegen. Aber wie jeder aus der U23, kann sich auch Tiago für den Profikader durch gute Trainingsleistungen und auch gute Spiele in der empfehlen."