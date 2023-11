FC Bayern - Thomas Tuchel erklärt Verzicht auf Harry Kane: "Wollte bis zur Verlängerung warten"

Harry Kane kam bei der Pokal-Blamage der Bayern nicht zum Einsatz. Trainer Thomas Tuchel nannte nun den Grund.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat nach der Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken den Verzicht auf eine Einwechslung von Stürmerstar Harry Kane mit strategischen Überlegungen erklärt.

WAS WURDE GESAGT? "Es war nur noch ein letzter Wechsel. Ich wollte bis zur Verlängerung dann warten, falls es eine Verlängerung gibt", sagte der 50-Jährige nach der völlig überraschenden 1:2 (1:1)-Niederlage in der 2. Runde in der ARD.

"Ich musste auch erstmal abfragen, ob alle durchspielen können, weil das hätte bedeutet, dass wir nicht mehr wechseln können", sagte Tuchel, der während der Pleite beim Drittligisten zuvor Konrad Laimer (24.) und in einem Dreifachwechsel Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala (jeweils 60.) eingewechselt hatte.

Kane lief sich während der zweiten Halbzeit warm, wurde aber von Tuchel nicht mehr gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty