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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Finn Fichtner

FC Bayern stellt Startelf fünfmal um! Kompany-Ersatz Aaron Danks muss gegen den SC Freiburg auf mehrere FCB-Stars verzichten

Bundesliga
Bayern München
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg

Ohne Cheftrainer Vincent Kompany steht beim Bundesliga-Spitzenspiel Aaron Danks an der Seitenlinie. Und der muss im Vergleich zum Auftritt in der Champions League gegen den FC Arsenal gleich mehrfach umstellen.

Zum Abschluss des siebten Bundesliga-Spieltags muss der FCB in Freiburg bestehen und dabei auf Kompany verzichten, nachdem der Belgier am Freitag zusammengebrochen war.

Nicht nur Kompany fehlt, sondern auch Joshua Kimmich (familiärer Trauerfall), Manuel Neuer (Sehnenreizung), Luis Diaz (Muskelbündelriss), Jamal Musiala (Oberschenkelverletzung), Aleksandar Pavlovic (Wadenprobleme) und Bara Ndiaye (Blinddarm-OP) fallen aus. Kompany-Ersatz Danks schickt dabei eine deutlich veränderte Startelf im Vergleich zum Champions-League-Auftritt gegen die Gunners (2:2) unter der Woche aufs Feld.

Dabei fallen nicht nur die verletzten Neuer und Pavlovic aus der Anfangsformation aus, auch Alphonso Davies, Ismael Saibari und Min-jae Kim dürfen nicht erneut von Anfang an mitwirken. Die fünf werden von Ersatz-Keeper Jonas Urbig, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Lennart Karl und Michel Olise ersetzt.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

FC Bayern, Aufstellung: Kane als Kapitän, Olise kehrt nach Sperre zurück

Olise durfte unter der Woche beim CL-Kracher nach seiner Gelb-Roten Karte nicht mitwirken und geht bestens erholt in das Topspiel gegen den Tabellenvierten aus dem Breisgau. Harry Kane wird in Abwesenheit von Neuer und Kimmich die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen.

Vor Urbig werden die Bayern voraussichtlich mit einer Viererkette mit Brown, Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic (von links nach rechts) beginnen. Die Doppelsechs bilden Tom Bischof und Konrad Laimer. Vor den Abräumern wirbelt die offensive Dreierreihe bestehend aus Serge Gnabry über links, Olise auf der Zehn und Karl über den rechten Flügel. Im Sturm beginnt wie üblich Kane.

Auf der Gegenseite schickt Cheftrainer Julian Schuster folgende elf Akteure zu Beginn aufs Feld: Mio Backhaus beginnt im Tor. Davor bilden Philipp Treu, Matthias Ginter, Phillip Lienhart und Jordy Makengo die Abwehr. Im defensiven Mittelfeld starten Maximilian Eggestein und Patrick Osterhage und das Offensiv-Trio Niklas Beste, Yuito Suzuki und Derry Scherhant wirbelt hinter Sturmspitze Lucas Höler.


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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