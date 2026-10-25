Zum Abschluss des siebten Bundesliga-Spieltags muss der FCB in Freiburg bestehen und dabei auf Kompany verzichten, nachdem der Belgier am Freitag zusammengebrochen war.

Nicht nur Kompany fehlt, sondern auch Joshua Kimmich (familiärer Trauerfall), Manuel Neuer (Sehnenreizung), Luis Diaz (Muskelbündelriss), Jamal Musiala (Oberschenkelverletzung), Aleksandar Pavlovic (Wadenprobleme) und Bara Ndiaye (Blinddarm-OP) fallen aus. Kompany-Ersatz Danks schickt dabei eine deutlich veränderte Startelf im Vergleich zum Champions-League-Auftritt gegen die Gunners (2:2) unter der Woche aufs Feld.

Dabei fallen nicht nur die verletzten Neuer und Pavlovic aus der Anfangsformation aus, auch Alphonso Davies, Ismael Saibari und Min-jae Kim dürfen nicht erneut von Anfang an mitwirken. Die fünf werden von Ersatz-Keeper Jonas Urbig, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Lennart Karl und Michel Olise ersetzt.

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FC Bayern, Aufstellung: Kane als Kapitän, Olise kehrt nach Sperre zurück

Olise durfte unter der Woche beim CL-Kracher nach seiner Gelb-Roten Karte nicht mitwirken und geht bestens erholt in das Topspiel gegen den Tabellenvierten aus dem Breisgau. Harry Kane wird in Abwesenheit von Neuer und Kimmich die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen.

Vor Urbig werden die Bayern voraussichtlich mit einer Viererkette mit Brown, Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic (von links nach rechts) beginnen. Die Doppelsechs bilden Tom Bischof und Konrad Laimer. Vor den Abräumern wirbelt die offensive Dreierreihe bestehend aus Serge Gnabry über links, Olise auf der Zehn und Karl über den rechten Flügel. Im Sturm beginnt wie üblich Kane.

Auf der Gegenseite schickt Cheftrainer Julian Schuster folgende elf Akteure zu Beginn aufs Feld: Mio Backhaus beginnt im Tor. Davor bilden Philipp Treu, Matthias Ginter, Phillip Lienhart und Jordy Makengo die Abwehr. Im defensiven Mittelfeld starten Maximilian Eggestein und Patrick Osterhage und das Offensiv-Trio Niklas Beste, Yuito Suzuki und Derry Scherhant wirbelt hinter Sturmspitze Lucas Höler.



