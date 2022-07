FC Bayern: Spurs-Trainer Antonio Conte verurteilt Werben um Harry Kane

Mehrere Verantwortliche des FC Bayern sprechen öffentlich über Harry Kane. Das gefällt dem Trainer von Tottenham gar nicht.

Trainer Antonio Conte von Tottenham Hotspur hat sich über die öffentlichen Spekulationen des FC Bayern über eine mögliche Verpflichtung von Spurs-Stürmer Harry Kane beschwert.

Mehrere Bayern-Verantwortliche hatten sich in den vergangenen Tagen über Kane geäußert, darunter der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ("ein absoluter Top-Stürmer") und Trainer Julian Nagelsmann ("Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore schießt.").

Zudem hatte die Bild vermeldet, dass es bereits Kontakt zwischen dem Klub und Kanes Berater gegeben haben soll.

Spurs-Trainer Conte: "Respektlos"

Das wollte der Manager der Spurs so nicht akzeptieren. Er wisse nicht, warum sein Stürmer mit den Bayern in Verbindung gebracht werde, betonte Conte: "Die Situation bei Tottenham ist glasklar, Harry ist ein wichtiger Bestandteil unseres Projekts. Ich spreche nicht gerne über Spieler anderer Klubs. Vielleicht ist das ein bisschen respektlos, was den anderen Klub angeht."

Kane, der im vergangenen Sommer von Manchester City umworben worden war, absolviert derzeit die Saisonvorbereitung mit den Spurs: In einem Testspiel gegen die Rangers (2:1) erzielte er am Samstag beide Tore. Der Vertrag des 28-Jährigen bei Tottenham läuft noch bis 2024.