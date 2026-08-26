Nach dem ersten der beiden Zusammenbrüche von Jamal Musiala in Testspielen soll der FC Bayern München einen Kompromiss mit dem Mittelfeldspieler geschlossen haben.

Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Im Test gegen RB Leipzig (3:1) Mitte August war Musiala erstmals auf dem Rasen zusammengebrochen, die Öffentlichkeit wusste zu jenem Zeitpunkt noch nichts über sein Leiden an einer neurologischen Dysfunktion, die sogenannte Absencen hervor ruft.

Laut Sport Bild gab es zwei Tage nach dem Leipzig-Spiel eine Sitzung in Bayerns Geschäftsstelle an der Säbener Straße, in der Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund, Musiala, dessen Management und einer der behandelnden Ärzte den weiteren Umgang mit der Situation besprachen. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wussten schon die gesamte vergangene Saison über von Musialas Erkrankung und schlugen dem Bericht zufolge vor, die gesundheitliche Problematik bei dem Spielmacher nun schon öffentlich zu machen.

Da Musiala dazu noch nicht bereit gewesen sei, schloss man wohl den Kompromiss, dass der 23-Jährige die Öffentlichkeit informieren werde, sobald er ein zweites Mal während eines Spiels zusammenbrechen sollte. Das geschah schließlich nur einen Tag darauf im Test beim 1. FC Heidenheim (4:2), das unmittelbar danach von Musiala bei Instagram veröffentlichte Statement war in Absprache mit dem Verein von ihm verfasst worden.

Jürgen Klopp meldete sich bei Jamal Musiala

Unter anderem der neue Bundestrainer Jürgen Klopp meldete sich laut Sport Bild daraufhin per Telefon bei Musiala. Klopp habe dem Bayern-Star dabei seine volle Unterstützung zugesichert und ihm mitgeteilt, dass er ein zentraler Baustein seiner Pläne für das DFB-Team sei. Musiala soll vom Gespräch mit seinem neuen Nationalcoach beeindruckt gewesen sein, heißt es.

Derweil lieferte der Bericht auch Details zu Musialas Vertrag. Als jener diesen, der ihm rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt einbringen soll, im Februar 2025 unterschrieb, seien die Absencen noch nicht aufgetreten. Dementsprechend gebe es in dem Arbeitspapier auch keine darauf bezogenen speziellen Klauseln oder Rückversicherungen.

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Dass es zu den Zusammenbrüchen Musialas gegen Leipzig und Heidenheim kam, lag derweil daran, dass die Medikation zur Behandlung seiner Erkrankung nach der WM heruntergefahren wurde. "Er hat ein bisschen reduziert, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hochfahren", hatte Eberl zuletzt erklärt, dass die Medikation nach den erschreckenden Vorkommnissen nun wieder neu eingestellt werde. Ehe die neue Dosis greift, kann es bis zu 14 Tage dauern, weshalb Musiala derzeit nicht am Mannschaftstraining teilnimmt, sondern nur individuell trainiert.

FC Bayern: Jamal Musiala dreht derzeit offenbar eine Doku

Für den Kader beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitag kommt Musiala laut Sport Bild nicht in Frage. Ein Comeback acht Tage später am 2. Spieltag beim FC Schalke 04 sei schon wahrscheinlicher, heißt es. Das erste DFB-Aufgebot des neuen Bundestrainers Klopp wird derweil am 17. September nominiert, bis dahin könnte Musiala wieder zurück im Pflichtspielbetrieb sein.

Der deutsche Nationalspieler ist indes laut Sport Bild sehr glücklich darüber, wie man bei Bayern mit seiner schwierigen Situation umgeht. Zudem habe es jüngst ein persönliches Gespräch mit Trainer Vincent Kompany gegeben, in dem jener ihm vermittelt habe: Besser als aktuell war Musiala seit Kompanys Amtsantritt 2024 noch nie. Dazu passen auch kürzlich getätigte öffentliche Aussagen des belgischen Coaches: "Ich weiß, dass er einen Riesenfortschritt gemacht hat in diesem Sommer. Schaut euch die Minuten an, die er gespielt hat. Da hat er Sachen gemacht, die nicht auf dem gleichen Level waren wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe höher. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen", betonte Kompany.

Die Sport Bild berichtet derweil auch, dass Musiala seit mehreren Monaten abseits des Spielfeldes von einer Kamera begleitet werde. Daraus soll demnach eine Dokumentation über den Ballzauberer entstehen, nähere Informationen zu Erscheinungsort oder Zeitpunkt der Veröffentlichung liefert der Bericht allerdings nicht.