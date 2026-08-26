Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Jamal Musiala Bayerngetty
Oliver Maywurm

FC Bayern ging wohl einen Kompromiss ein: Bericht enthüllt neue Hintergründe zur Situation um Jamal Musiala

Bundesliga
J. Musiala
Bayern München

Die Bosse des FC Bayern schlugen wohl schon nach dem ersten Zusammenbruch von Jamal Musiala vor, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Nach dem ersten der beiden Zusammenbrüche von Jamal Musiala in Testspielen soll der FC Bayern München einen Kompromiss mit dem Mittelfeldspieler geschlossen haben.

Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Im Test gegen RB Leipzig (3:1) Mitte August war Musiala erstmals auf dem Rasen zusammengebrochen, die Öffentlichkeit wusste zu jenem Zeitpunkt noch nichts über sein Leiden an einer neurologischen Dysfunktion, die sogenannte Absencen hervor ruft.

Laut Sport Bild gab es zwei Tage nach dem Leipzig-Spiel eine Sitzung in Bayerns Geschäftsstelle an der Säbener Straße, in der Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund, Musiala, dessen Management und einer der behandelnden Ärzte den weiteren Umgang mit der Situation besprachen. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wussten schon die gesamte vergangene Saison über von Musialas Erkrankung und schlugen dem Bericht zufolge vor, die gesundheitliche Problematik bei dem Spielmacher nun schon öffentlich zu machen.

Da Musiala dazu noch nicht bereit gewesen sei, schloss man wohl den Kompromiss, dass der 23-Jährige die Öffentlichkeit informieren werde, sobald er ein zweites Mal während eines Spiels zusammenbrechen sollte. Das geschah schließlich nur einen Tag darauf im Test beim 1. FC Heidenheim (4:2), das unmittelbar danach von Musiala bei Instagram veröffentlichte Statement war in Absprache mit dem Verein von ihm verfasst worden.

Jürgen Klopp meldete sich bei Jamal Musiala

Unter anderem der neue Bundestrainer Jürgen Klopp meldete sich laut Sport Bild daraufhin per Telefon bei Musiala. Klopp habe dem Bayern-Star dabei seine volle Unterstützung zugesichert und ihm mitgeteilt, dass er ein zentraler Baustein seiner Pläne für das DFB-Team sei. Musiala soll vom Gespräch mit seinem neuen Nationalcoach beeindruckt gewesen sein, heißt es.

Derweil lieferte der Bericht auch Details zu Musialas Vertrag. Als jener diesen, der ihm rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt einbringen soll, im Februar 2025 unterschrieb, seien die Absencen noch nicht aufgetreten. Dementsprechend gebe es in dem Arbeitspapier auch keine darauf bezogenen speziellen Klauseln oder Rückversicherungen.

MusialaGetty Images

Dass es zu den Zusammenbrüchen Musialas gegen Leipzig und Heidenheim kam, lag derweil daran, dass die Medikation zur Behandlung seiner Erkrankung nach der WM heruntergefahren wurde. "Er hat ein bisschen reduziert, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hochfahren", hatte Eberl zuletzt erklärt, dass die Medikation nach den erschreckenden Vorkommnissen nun wieder neu eingestellt werde. Ehe die neue Dosis greift, kann es bis zu 14 Tage dauern, weshalb Musiala derzeit nicht am Mannschaftstraining teilnimmt, sondern nur individuell trainiert.

FC Bayern: Jamal Musiala dreht derzeit offenbar eine Doku

Für den Kader beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitag kommt Musiala laut Sport Bild nicht in Frage. Ein Comeback acht Tage später am 2. Spieltag beim FC Schalke 04 sei schon wahrscheinlicher, heißt es. Das erste DFB-Aufgebot des neuen Bundestrainers Klopp wird derweil am 17. September nominiert, bis dahin könnte Musiala wieder zurück im Pflichtspielbetrieb sein.

Der deutsche Nationalspieler ist indes laut Sport Bild sehr glücklich darüber, wie man bei Bayern mit seiner schwierigen Situation umgeht. Zudem habe es jüngst ein persönliches Gespräch mit Trainer Vincent Kompany gegeben, in dem jener ihm vermittelt habe: Besser als aktuell war Musiala seit Kompanys Amtsantritt 2024 noch nie. Dazu passen auch kürzlich getätigte öffentliche Aussagen des belgischen Coaches: "Ich weiß, dass er einen Riesenfortschritt gemacht hat in diesem Sommer. Schaut euch die Minuten an, die er gespielt hat. Da hat er Sachen gemacht, die nicht auf dem gleichen Level waren wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe höher. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen", betonte Kompany.

Die Sport Bild berichtet derweil auch, dass Musiala seit mehreren Monaten abseits des Spielfeldes von einer Kamera begleitet werde. Daraus soll demnach eine Dokumentation über den Ballzauberer entstehen, nähere Informationen zu Erscheinungsort oder Zeitpunkt der Veröffentlichung liefert der Bericht allerdings nicht.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen