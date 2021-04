FC Bayern München - "Unfertig!": Mehmet Scholl zweifelt an Leroy Sane

Nach dem Aus gegen PSG gab es für Bayerns Leroy Sane Kritik von Mehmet Scholl. Der Ex-Profi zweifelt an dessen Weiterentwicklung.

Mehmet Scholl hat Leroy Sane für dessen maue Leistung beim Aus des FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain kritisiert. Der frühere FCB-Star bezeichnete den Auftritt Sanes bei PSG in der Bild als "blass".

"Er ist insgesamt besser geworden und kapiert Bayern München immer mehr", sagte Scholl: "Aber in so einem Spiel den Bums rauszuhauen wie das Arjen Robben oder Franck Ribery gemacht haben, soweit ist er noch nicht."

Scholl zweifelt an Sanes Weiterentwicklung

Der 50-Jährige, der von 1992 bis 2007 das Bayern-Trikot trug, zweifelt daran, dass sich Sane überhaupt noch deutlich weiterentwickeln wird. "Da bin ich überfragt, ich weiß es nicht. Er ist mit seinen 25 Jahren immer noch unfertig. Wann dribble ich? Wann gehe ich an welcher Seite am Gegner vorbei? Die Mischung passt noch nicht, mir fehlt da noch Struktur", so Scholl.

Sane wechselte 2020 von Manchester City nach München und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. In der laufenden Saison stand der deutsche Nationalspieler in 38 Pflichtspielen für die Bayern auf dem Platz. Seine Ausbeute: acht Tore und elf Vorlagen.