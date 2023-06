FC Bayern: Sadio Mané will trotz Interesse aus Saudi-Arabien bleiben

Sadio Mané will trotz des Interesses aus Saudi-Arabien bei Bayern München bleiben, auch nach einem mit Leroy Sane in der Umkleidekabine.

WAS IST PASSIERT? Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg haben Teams aus Saudi-Arabien Interesse an Sadio Mané gezeigt und ihn zu einem ihrer wichtigsten Transferziele gemacht. Get German Football berichtet jedoch, dass die Vertreter des Spielers offenbar Bayern München informiert haben, dass er beim Bundesligisten bleiben möchte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Senegalese will in München bleiben, trotz seiner enttäuschenden Debütsaison in Deutschland, in der er in 38 Spielen nur 12 Tore und sechs Assists beisteuerte, und trotz seines Streits mit Teamkollege Leroy Sané beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City.

Sollte Mané ein Angebot aus der saudischen Profiliga annehmen, würde er dem aktuellen Trend folgen. Bislang stehen zwar nur Cristiano Ronaldo und Karim Benzema offiziell bei einem saudischen Erstligisten unter Vertrag, aber auch N'Golo Kanté soll kurz davor stehen, sich zu Benzema bei Al-Ittihad zu gesellen, während Luka Modric und Sergio Ramos von Al-Ahli umworben werden.

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag des Stürmers bei Bayern München läuft noch bis 2025. Es bleibt abzuwarten, ob der deutsche Rekordmeister an seiner Weiterbeschäftigung interessiert ist, oder ob er auf ein offizielles Angebot der Saudis positiv reagieren wird.