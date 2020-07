FC Bayern: Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea nicht in der Allianz Arena?

Die Roten dürfen ihr Rückspiel gegen die Blues offenbar nicht in ihrem Wohnzimmer austragen. Andere Top-Klubs dürfte ein ähnliches Schicksal ereilen.

Dem FC Bayern droht für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea der Verlust des Heimrechts. Die verbleibenden Rückspiele sollen nun wohl doch in Lissabon, dem Austragungsort des Final-Eight-Turniers, stattfinden. Dies berichtet die Times. Zuvor war geplant, die ausstehenden Achtelfinal-Spiele in den Heimstadien der betreffenden Teams durchzuführen, unter anderem in der Allianz Arena des FC Bayern.

Die Münchner setzten sich im Hinspiel mit 3:0 beim durch, das Rückspiel wird nun wohl in ausgetragen. Als Grund für die Verlegung werden die Bedenken der UEFA bezüglich der verschiedenen Corona-Vorschriften in den jeweiligen Ländern genannt. Die Teams wollen allerdings noch darum kämpfen, das Rückspiel doch in ihren Stadien spielen zu dürfen.

CL: Auch , Juventus und Barcelona droht Verlust des Heimrechts

Neben den Bayern sind auch Manchester City, und der betroffen. Die Rückspiele finden am 7. und 8. August statt. Das Blitzturnier um den Champions-League-Titel beginnt dann am 12. August und wird mit dem Finale am 23. August abgeschlossen.

In sämtlichen Runden wird der Sieger in nur einer Partie ermittelt.