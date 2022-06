FC Bayern - Robert Lewandowski: Keine Entschuldigung in Telefonat mit Hasan Salihamidzic?

Robert Lewandowski und Hasan Salihamidzic telefonierten jüngst ob der aktuellen Situation des Polen. Eine Entschuldigung gab es dabei wohl nicht.

Robert Lewandowski hat sich nach seinen jüngsten öffentlichen Äußerungen telefonisch bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic gemeldet. Eine Entschuldigung blieb dabei jedoch offenbar aus.

Nachdem Robert Lewandowski zuletzt in einem Podcast von Onetsport kräftig gegen den FC Bayern ausgeteilt hatte, ruderte er unter der Woche in einem Interview mit Bild zurück. "Ich will nichts erzwingen", waren seine Worte.

Um zudem die Wogen mit dem FC Bayern selbst zu glätten, hat es auch ein Telefonat mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegeben. Nach Infos von Sport1 nutzte der Pole jenes Gespräch aber nicht etwa zu einer Entschuldigung für seine harschen Worte.

Denn an seiner generellen Haltung habe sich nichts geändert - Lewandowski will den FC Bayern so schnell wie möglich verlassen. "Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit. Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben", hatte er in besagtem Podcast erklärt.

FC Bayern: Verkauf von Lewandowski offiziell kein Thema

Für diese und weitere klare Aussagen des Stürmers habe sich laut Sport1 sogar Barca-Präsident Joan Laporta persönlich bei Lewandowski-Berater Pini Zahavi bedankt. Zudem sei mittlerweile auch ein Streik des Polen nicht mehr komplett auszuschließen, sollte ihm der Wechselwunsch verwehrt werden.

Öffentlich betonten die Bayern-Bosse unisono, dass ein Verkauf des Stürmers - sein Wunschziel lautet FC Barcelona - kein Thema sei. Und hinter den Kulissen gilt, dass ein Verkauf nur dann möglich sei, wenn ein adäquater Nachfolger gefunden wird.

Der heiß umworbene Liverpool-Angreifer Sadio Mane soll zwar kommen, gilt jedoch nicht zwingend als direkter Nachfolger und auch beim Stuttgarter Sasa Kalajdzic soll sich die Führungsetage des Rekordmeisters nicht einig sein, ob jener die Ansprüche erfüllen kann.