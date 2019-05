FC Bayern: Robert Lewandowski droht gegen RB Leipzig auszufallen

Der FC Bayern muss im Spiel bei RB Leipzig womöglich auf Robert Lewandowski verzichten. Den Polen plagen seit dem Abschlusstraining Fußprobleme.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Robert Lewandowski droht dem Rekordmeister für das wichtige Spiel bei auszufallen.

Der Mittelstürmer bekam einem Bericht von Sky zufolge im Abschlusstraining einen Schlag auf den Fuß und wurde anschließend dabei gefilmt, wie er sich nur humpelnd in Richtung Mannschaftsbus bewegen konnte.

Dass Lewandowski die Reise nach Leipzig mit der Mannschaft antritt schürt leise Hoffnungen auf einen Einsatz, obwohl die Bewegungen von Lewandowski durchaus auf eine ernstere Blessur hinweisen.

FC Bayern: Auch James Rodrigues ist für das Spiel gegen Leipzig fraglich

Lewandowski hatte bereits am Donnerstag lediglich individuell trainiert. Fraglich ist beim FC Bayern darüber hinaus der Einsatz von James Rodriguez, den zuletzt Wadenprobleme plagten

Sicher fehlen werden hingegen Torhüter Manuel Neuer und Javi Martinez. Neuer sei nach Aussagen von Bayern-Trainer Kovac nach seinem Muskelfaserriss in der Wade "noch nicht so weit sei". Martinez hatte am Mittwoch im Training einen Schlag auf die Wade abbekommen.