FC Bayern: "Respektlos!" Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus verteidigt Yann Sommer

Yann Sommer steht beim FC Bayern München in der Kritik. Das kann sein ehemaliger Chef aus Gladbach überhaupt nicht nachvollziehen.

WAS IST PASSIERT? Sportdirektor Roland Virkus von Borussia Mönchengladbach hat seinen ehemaligen Torhüter Yann Sommer nach der zuletzt aufkommenden Kritik in Schutz genommen. Sommer war im Winter von den Fohlen zu Rekordmeister Bayern München gewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Wie man mit ihm umgeht, finde ich respektlos", sagte Virkus: "Das man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht okay. Es ist immer das Problem der Gesamtheit und nicht eines Einzelnen."

Sommer werde derzeit "auf jeden Fall" ungerecht behandelt, betonte Virkus: "Als Torhüter hast du sicher mal ein Spiel, das nicht so gut ist. Aber das schmälert ja nicht die Lebensleistung eines Torhüters." Der ehemalige Gladbacher sei "einer der besten Torhüter Europas".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hatte Sommer am Dienstag in Manchester beispielsweise als "heillos überfordert" bewertet. Insbesondere das 0:1 von Rodri aus der Distanz hatten ihm einige Experten angekreidet.

"Das sind die Zentimeter, die ihm fehlen. Manuel Neuer hätte den Schuss gehalten", sagte Ex-Keeper Roman Weidenfeller bei Sky.