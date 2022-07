FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wird der Supercup heute kostenlos übertragen?

Der FC Bayern trifft heute im Supercup auf RB Leipzig. Wird der Supercup live und kostenlos im Free-TV übertragen?

Im DFL Supercup spielen heute der FC Bayern und RB Leipzig um den ersten Titel der Saison 2022/23. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Samstag, 30. Juli 2022, um 20.30 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig. Es ist die insgesamt 13. Auflage des Duells zwischen dem amtierenden Meister und dem Pokalsieger, Rekordsieger und Titelverteidiger ist der FCB mit neun Erfolgen. Aber wird die Begegnung im Free-TV übertragen? GOAL hat die Informationen zur kostenlosen Übertragung des Supercups gesammelt.

Der Transfersommer des FC Bayern München hat es in sich. Mit Robert Lewandowski, der in Zukunft für den FC Barcelona seine Tore schießen wird, verloren die Münchner ihren besten Torschützen der vergangenen Jahre. Dafür kam mit Matthijs de Ligt ein neuer Abwehrchef, die Offensive wurde mit Sadio Mane vom FC Liverpool verstärkt. Auch Ryan Gravenberch und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (beide zuvor Ajax Amsterdam) erhöhen den Konkurrenzkampf im Mittelfeld bzw. auf der rechten Abwehrseite und sollen ihren Teil dazu beitragen, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zu nationalem und internationalem Erfolg zu führen.

Bei Supercup-Gegner RB Leipzig tat sich in der laufenden Transferperiode noch nicht so viel. Einziger nennenswerter externer Neuzugang ist bislang Xaver Schlager, der aus Wolfsburg nach Sachsen wechselte. Dem stehen die Abgänge von Tyler Adams (Leeds United) und Hee-chan Hwang, der nach seiner Ausleihe nach Wolverhampton nun fest verpflichtet wurde, gegenüber. Um Mittelfeldspieler Konrad Laimer ranken sich zudem immer wieder Wechselgerüchte, auch Angreifer Brian Brobbey steht wohl vor dem Absprung.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 wartet im Supercup auf den FC Bayern und RB Leipzig. Wer kann sich am Ende durchsetzen? Und wird die Partie heute kostenlos im Free-TV übertragen?

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Uhrzeit, Datum, Stadion - Infos zum Supercup

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

Datum: 30. Juli 2022 (heute), 20.30 Uhr

Austragungsort: Red-Bull-Arena, Leipzig

Wettbewerb: DFL-Supercup

Rekordsieger: FC Bayern München (neun Erfolge)

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wird der Supercup kostenlos übertragen?

Ja! Ihr könnt ganz einfach und ohne Abonnement live dabei sein, wenn sich heute Abend RB Leipzig und der FC Bayern München im DFL Supercup gegenüberstehen.

Denn die Partie zählt zu den wenigen Spielen im deutschen Profifußball, die kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Welcher Sender überträgt den Supercup kostenlos?

Ebenso wie das Auftaktspiel zur Bundesliga-Saison 2022/23 zwischen dem FCB und Eintracht Frankfurt zeigt der Free-TV-Sender Sat.1 den Supercup im frei empfangbaren Fernsehen.

Bereits um 19 Uhr startet die Übertragung, ab 20.30 rollt der Ball in Leipzig. Falls Ihr keinen Fernsehanschluss habt, könnt Ihr die Partie trotzdem kostenlos verfolgen - und zwar im LIVE-STREAM.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Supercup im kostenlosen LIVE-STREAM sehen

Denn auf ran.de wird euch ebenfalls ab 19 Uhr ein LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt, den ihr ganz ohne Anmeldung abrufen könnt. Diesen findet Ihr auch in der ran-App.

Alternativ könnt Ihr die Partie auch live beim Pay-TV-Sender Sky oder dem dazugehörigen Streamingdienst WOW, ehemals Sky Ticket, verfolgen. Übertragen wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1, der ebenfalls via Sky Go von unterwegs abgerufen werden kann. Allerdings ist diese Option kostenpflichtig. Der Streamingdienst DAZN ist hingegen nicht in die Live-Übertragung involviert und stellt lediglich Highlights zur Verfügung.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Die Supercup-Gewinner der vergangenen Jahre

2017: FC Bayern München (5:4 n. E. gegen Borussia Dortmund)

2018: FC Bayern München (5:0 gegen Eintracht Frankfurt)

2019: Borussia Dortmund (2:0 gegen FC Bayern München)

2020: FC Bayern München (3:2 gegen Borussia Dortmund)

2021: FC Bayern München (3:1 gegen Borussia Dortmund)

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Highlights und LIVE-TICKER zum Supercup

Die Highlights könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung auch auf der Website von ran finden. Sky und DAZN stellen kurze Zusammenfassungen der Partien zur Verfügung, zudem solltet Ihr auf YouTube ebenfalls Zugriff auf die Clips haben.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, schaut beim LIVE-TICKER von GOAL zu FCB vs. RBL vorbei. Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zum Spielgeschehen.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Überblick zur (kostenlosen) Supercup-Übertragung