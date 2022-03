FC Bayern vs. PSG: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Champions League der Frauen heute live

Am heutigen Dienstagabend ist PSG im Viertelfinale der Women's Champions League zu Gast beim FC Bayern München. Die Partie wird um 18:45 Uhr in der Allianz Arena in der bayrischen Landeshauptstadt angepfiffen.

Beide Teams trafen 2017 bereits in der Champions League aufeinander, der FC Bayern konnte das Hinspiel damals mit 1:0 gewinnen, im Rückspiel unterlag man allerdings 0:4. Beide Teams sind aktuell in hervorragender Form, die Frauen des FC Bayern holten neun Siege aus den letzten zehn Spielen, bei PSG sieht es genauso aus. Wer heute Abend schließlich die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 18:45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern vs. PSG heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) Wettbewerb Champions League der Frauen Anpfiff 22. März - 18.45 Uhr Veranstaltungsort Allianz-Arena (München)

FC Bayern vs. PSG heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Leider nein, verantwortlich für die Übertragung der Champions League der Frauen ist der Streamingdienst DAZN. Eine TV-Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern und PSG gibt es dementsprechend nicht. Wie Ihr aber trotzdem zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Getty Images

FC Bayern vs. PSG heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, müsst Ihr auf DAZN zurückgreifen, wenn Ihr das Spiel live verfolgen wollt. Wie genau könnt Ihr jetzt aber eigentlich bei DAZN zusehen, und was gibt es dort noch? Wir klären Euch auf.

Alle Inhalte von DAZN werden nur per LIVE-STREAM gezeigt, d.h. Ihr braucht auf alle Fälle schon einmal ein internetfähiges Gerät, wenn Ihr dort Livesport verfolgen wollt. Dazu kommt noch ein kostenpflichtiges Abo. Nur, wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr auf die DAZN-Inhalte zugreifen. Die Preisgestaltung sieht dabei folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich

Jahresabo: 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro

Was gibt es bei DAZN jetzt eigentlich konkret zu sehen? Die Antwort lautet: eine ganze Menge! Unter anderem die italienische, spanische und französische Liga, sowie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch 121 der insgesamt 136 Partien der Champions League, sowie alle Begegnungen der Women's Champions League. Außerdem läuft auf DAZN die NBA und NFL, sowie viele Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Motor- oder Kampfsport.

Wenn Ihr jetzt neugierig geworden seid, dann findet Ihr hier den Link zur Anmeldung

Jetzt aber zurück zum Spiel. Ab 18:30 Uhr könnt Ihr auf DAZN die Vorberichterstattung mit Moderator Tobi Wahnschaffe sehen, bevor dann 15 Minuten später zum Anpfiff Kommentator Jan Platte mit Expertin Tabea Kemme übernimmt.

Eine Besonderheit haben wir jetzt aber noch für Euch. DAZN zeigt die aktuelle Champions-League-Saison der Frauen auch kostenlos im LIVE-STREAM auf YouTube. Ihr müsst also, um das heutige Spiel sehen zu können kein Abo abschließen, sondern könnt die Partie einfach im STREAM auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal sehen. Den Link zum YouTube-Kanal von DAZN haben wir hier für Euch.

Getty Images

FC Bayern vs. PSG heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir bei GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern vs. PSG heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen