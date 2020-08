Ex-Bayern-Talent Pierre-Emile Höjbjerg vor Wechsel vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur

Die Spurs tüten offenbar ihren ersten namhaften Sommertransfer ein und locken Pierre-Emile Höjbjerg von den Saints nach London.

Der ehemalige Bundesligaspieler Pierre-Emile Höjbjerg steht unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten . Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Montag seinen Medizincheck beim Londoner Traditionsklub absolvieren.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Ex-Münchner für umgerechnet 16,6 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten zu den Spurs wechseln.

Tottenham Hotspur: Pierre-Emile Höjbjerg wechselte vom FC Bayern nach Southampton

Der dänische Nationalspieler gab in der Saison 2012/13 mit 17 Jahren sein -Debüt beim FC Bayern. In der Saison 2015/16 wurde Höjbjerg an Schalke 04 verliehen.

Der Skandinavier wechselte im Sommer 2016 für 15 Millionen Euro von den Bayern zu Southampton.