Bestätigt: FC Bayern mit Philippe Coutinho vom FC Barcelona einig

Der FC Bayern München ist sich mit Philippe Coutinho über einen Wechsel auf Leihbasis einig. Das bestätigte der FC Barcelona Goal und SPOX.

Zumindest der Zeitpunk der Nachricht kam überraschend. Unmittelbar vor dem -Saisonauftakt zwischen dem FC Bayern und vermeldeten mehrere spanische Medien die Einigung zwischen Coutinho und dem deutschen Rekordmeister.

Wenig später erklärte ein Barca-Sprecher SPOX und Goal, dass die Verpflichtung auf Leihbasis so gut wie beschlossen sei. Nur noch Details seien zu klären. Vor dem Anpfiff des erstem Saisonspiels am Freitagabend in Bilbao äußerte sich dann auch Barca-Direktor Guillermo Amor. "Wir können prinzipiell bestätigen, dass eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho zu Bayern gibt", sagte der ehemalige Nationalspieler im spanischen Fernsehen.

Philippe Coutinho soll am Sonntag zum Medizincheck beim FC Bayern reisen

Schon am Sonntag soll der 27-Jährige nach München zum Medizincheck reisen. Coutinho stand bereits nicht mehr im Kader der Katalanen gegen . Die Einigung soll bei einem Gespräch mit Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einem Hotel in Barcelona erzielt worden sein. Allerdings wollten sich von Münchner Seite zunächst niemand äußern. "Wir wollen uns auf das erste Bundesligaspiel konzentrieren", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Anpfiff bei DAZN.

Zuletzt waren die Chancen des FCB, dessen Anfrage Barca vergangene Woche bestätigt hatte, eher als gering angesehen worden. Zum einen, weil der spanische Meister den offensiven Mittelfeldspieler angeblich lieber zu PSG abgeben wollte, um ihn bei einer Rückholaktion von Neymar gegenzurechnen.

Barcelona und Bayern lagen bei Coutinho weit auseinander

Zum anderen, weil Barcelona und Bayern bei Leihsumme, möglicher Kaufoption und Gehalt offenbar ein gutes Stück auseinander lagen. Coutinho soll bei den Blaugrana angeblich 12 Millionen Euro netto im Jahr verdienen, womit er in München absoluter Topverdiener wäre.

Der brasilianische Nationalspieler war Anfang 2018 für geschätzte 120 Millionen Euro Ablöse vom zu Barca gewechselt, hatte dort zuletzt aber keinen Stammplatz mehr. Daher wollte Coutinho ursprünglich zurück in die Premier League, wo Tottenham und Arsenal interessiert waren. Dennoch kam ein Wechsel nicht zustande, wovon nun die Bayern profitieren. Dort wäre Coutinho der fünfte Neuzugang nach Ivan Perisic, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Fiete Arp.