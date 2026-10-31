FC Bayern, Noten zum 2:2 gegen den BVB: Nur ein FCB-Star glänzt, Harry Kane erlebt turbulenten Abend

Interims-Cheftrainer Aaron Danks konnte gegen den BVB wieder auf Joshua Kimmich zurückgreifen, der zuletzt wegen des überraschenden Todes seines Vaters gefehlt hatte. Auch Min-Jae Kim, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic und der vorab feierlich geehrte Weltfußballer Harry Kane kehrten in die Startelf zurück.

Dafür mussten Ismael Saibari und Serge Gnabry bereits in der ersten Halbzeit verletzt runter. Dortmunds vermeintliche Führung von Jobe Bellingham zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (34.), dann traf Konrad Laimer regulär zum 1:0 für den FC Bayern (38.). In der 56. verschoss Kane einen selbst herausgeholten Handelfmeter. Serhou Guirassy traf in der 60. zum Dortmunder Ausgleich, Upamecano sorgte in der 66. für das 2:1, ehe Fabio Silva in Minute 89 den Endstand von 2:2 erzielte.

Der FC Bayern bleibt dank der besseren Tordifferenz Tabellenführer vor punktgleichen Dortmundern. Hier geht es zum Spielbericht.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Jonas Urbig

Stammkeeper Manuel Neuer fehlt weiterhin angeschlagen, also kam Urbig zu seinem siebten Einsatz in dieser Saison. Zunächst unsicher im Passspiel (8.), dann mit einer starken Parade beim Schuss von Jobe Bellingham (22.). Beim nach VAR-Intervention aberkannten BVB-Treffer wurde Urbig von Carney Chukwuemeka übel umgeräumt, konnte nach Behandlungspause aber weiterspielen. Bei den beiden Gegentoren machtlos. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Konrad Laimer

Kehrte aus dem zentralen Mittelfeld nach rechts hinten zurück und präsentierte sich dort wie zu seinen besten Zeiten. In der 24. spielte er Saibari vor dessen Topchance ganz stark frei, in der 38. traf er zur Münchner Führung. Laimer gewann im Mittelfeld den Ball und schoss dann nach Vorlage von Olise im zweiten Versuch ein. Unmittelbar nach der Pause mit zwei weiteren guten Offensivaktionen. Bester Münchner. Note: 1,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Dayot Upamecano

Mit einem üblen Ballverlust im eigenen Fünfmeterraum trug Upamecano die Hauptschuld an der letztlich aberkannten Dortmunder Führung. Hinten insgesamt etwas wackelig, vorne aber mit dem wichtigen Treffer zum 2:1. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Min-Jae Kim

Bekam erwartungsgemäß den Vorzug vor dem schwächelnden Jonathan Tah. Einige wichtige Blocks, Klärungen und Ballgewinne. Mit einem unnötigen Dribbling in den eigenen Strafraum sorgte Kim aber auch für den Ausgangspunkt der annullierten Dortmunder Führung, beim regulären 1:1 ließ er den Torschützen Guirassy gewähren. Note: 4.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Alphonso Davies

Zuletzt regelmäßig als Linksaußen aufgeboten, diesmal anstelle von Nathaniel Brown zunächst wieder auf seiner Paradeposition links hinten - zumindest nominell. Davies agierte in der Anfangsphase extrem offensivfreudig und sorgte für reichlich Gefahr. In der 6. holte er einen guten Freistoß heraus, in der 10. bereitete er Olises Aluminium-Treffer vor. Nach Gnabrys Verletzung rückte Davies fix nach links vorne und wurde kurioserweise erstmal unauffälliger. In der zweiten Halbzeit steigerte er sich wieder. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Joshua Kimmich

Zurück in der Startelf, nachdem er wegen des überraschenden Todes seines Vaters zuletzt drei Spiele hintereinander verpasst hatte. Kimmich war im Mittelfeldzentrum zwar gewohnt präsent, leistete sich aber insgesamt zu viele Fehlpässe. Mit einer überragenden Seitenverlagerung leitete er das 2:1 ein. Beim 2:2 fälschte Kimmich den Ball unglücklich ab. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Aleksandar Pavlovic

Äußerst unauffällig an Kimmichs Seite. Vor dem späten 2:2 verlor Pavlovic den Zweikampf mit Assistgeber Konstantinos Karetsas. Note: 4,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Michael Olise

Nach seiner Gala beim 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg unauffälliger, aber dennoch mit einigen guten Szenen. In der 10. scheiterte Olise am Aluminium, Laimers 1:0 legte er auf, dann noch ein guter Schuss in Minute 50. Am Gegentor zum 1:1 hatte Olise großen Anteil, weil er Kanes Pass nicht entgegenkam, somit den Ballverlust an Nico Schlotterbeck verursachte und dann Carney Chukwuemeka entwischen ließ. In der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Ismael Saibari

Gegen Magdeburg gelangen Saibari als Kane-Ersatz an vorderster Front zwei Scorerpunkte, nun wieder eine Reihe weiter hinten. In der 24. lief er alleine auf BVB-Keeper Gregor Kobel zu, nahm sich den Ball aber nicht ideal mit und scheiterte letztlich mit einem Heber-Versuch. Im Nachsetzen verletzte er sich im Duell mit Kobel und musste ausgewechselt werden. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Serge Gnabry

Sicherte immer wieder den stürmischen Linksverteidiger Davies ab, blieb offensiv aber ohne Akzente - bis in der 31. auch er verletzt runter musste. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Harry Kane

Kane bekam vorne zunächst kaum Bälle und ließ sich deshalb immer wieder tief fallen. Erster gefährlicher Abschluss in Minute 41. Dann holte er mit einer Hereingabe den Handelfmeter heraus, den er - man mag es kaum glauben! - selbst verschoss. Kanes schwacher Pass leitete den Ballverlust vor dem 1:1 ein, wobei die Hauptschuld beim nicht entgegenkommenden Olise lag. Per Kopf legte Kane Upamecanos 2:1 klug auf, in der 75. scheiterte er mit einem Schuss aus vielversprechender Position am Aluminium. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den BVB: Einwechselspieler

Nathaniel Brown: Kam in der 29. für den verletzten Saibari und reihte sich auf der Zehn ein. Eher unauffällig, aber immerhin bereitete er Kanes Chance in der 75. vor. Note: 4.

Josip Stanisic: Ersetzte in der 31. Gnabry und übernahm den Linksverteidiger-Posten grundsolide. In der 53. sah Stanisic für ein taktisches Foul Gelb. Note: 3,5.

Lennart Karl: In der 84. für Olise eingewechselt. Sekunden vor Abpfiff hätte er das Spiel beinahe noch zugunsten der Bayern entschieden, sein schöner Abschluss klatschte aber an die Latte. Keine Bewertung.