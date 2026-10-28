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Michael Olise Bayern Jubelgetty
Nino Duit

FC Bayern, Noten: Michael Olise erneut nicht zu stoppen - Lennart Karl taucht nach Geniestreich ab

Deutschland DFB-Pokal
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Bayern München
Bayern München - Magdeburg
Magdeburg
M. Olise
H. Kane
A. Davies
L. Karl
J. Tah
I. Saibari
S. Gnabry
N. Brown

Der FC Bayern hat den Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 6:1 besiegt und somit souverän das Achtelfinale des DFB-Pokal erreicht. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Cheftrainer Vincent Kompany, Stammkeeper Manuel Neuer, Jamal Musiala und Luis Diaz fehlten aus gesundheitlichen Gründen, Stratege Joshua Kimmich wegen eines Trauerfalls und Weltfußballer Harry Kane saß zunächst nur auf der Bank. Arg ersatzgeschwächt vollzog Kompany-Vertreter Aaron Danks im Vergleich zum 3:1-Sieg beim SC Freiburg zwei Wechsel: Hiroki Ito und Ismael Saibari rückten in die Startelf.

Michael Olise brachte die Münchner in der 10. Minute in Führung. Nach dem überraschenden Ausgleich durch Mateusz Zukowski (15.) sorgten Ismael Saibari (21.), abermals Olise (50., Foulelfmeter), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos Daiber (90.+3) für klare Verhältnisse.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Jonas Urbig

Stammkeeper Manuel Neuer leidet weiter unter seiner Sehnenreizung im Fuß, also begann erneut Urbig. Beim 1:1 machtlos, bei Felipe Chavez' Schuss aus kurzer Distanz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reaktionsschnell, ansonsten nicht gefordert. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Josip Stanisic

Zunächst etwas unkonzentriert, dann stabiler. Nach Boeys Hereinnahme rückte Stanisic von rechts nach links und sammelte mit seinem Pass auf Daiber vor dessen 6:1 noch einen Assist. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Jonathan Tah

Führte die Münchner in Abwesenheit von Neuer und Joshua Kimmich als Kapitän auf den Platz. Vor Magdeburgs 1:1 attackierte Tah den Torschützen Mateusz Zukowski nicht energisch genug, auch in anderen Szenen wirkte der zuletzt bereits strauchelnde Innenverteidiger behäbig. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Hiroki Ito

Ersetzte Dayot Upamecano und stand somit erstmals in dieser Saison in der Startelf. Ito fälschte Zukowskis Schuss zum 1:1 unglücklich ab, ließ sich sonst aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Nathaniel Brown

Zunächst ein Aktivposten auf der linken Seite, mit zunehmender Spielzeit aber immer unauffälliger. Mitte der zweiten Halbzeit rückte Brown ins offensive Mittelfeld und erzielte von dort das 5:1. Note: 2,5.

imago-sport-1085179191.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Konrad Laimer

Weil Joshua Kimmich weiterhin wegen eines Trauerfalls fehlt und der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic zunächst noch geschont wurde, begann erneut Laimer im zentralen Mittelfeld. Rückte immer wieder weit auf, etwa bei einem Solo im gegnerischen Strafraum (14.). Mit einem unnötigen Ballverlust leitete Laimer einen gefährlichen Magdeburger Konter ein (37.). Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Tom Bischof

Trotz der meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Platz kam abgesehen von drei eher ungefährlichen Distanzschüssen nicht viel von Bischof. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Michael Olise

In der 7. verzog Olise nach toller Ballkontrolle noch knapp, drei Minuten später schoss er unbedrängt zum 1:0 ein, Saibaris 2:1 legte er stark auf und dann traf er per Panenka-Elfmeter zum 3:1. Note: 1,5.

imago-sport-1085179483.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Lennart Karl

Mit einem überragenden Steilpass leitete Karl das 1:0 ein. Nach diesem Geistesblitz tauchte der 18-Jährige jedoch lange unter, ehe er ab Mitte der zweiten Halbzeit wieder auffälliger wurde. Mit einem guten Schuss prüfte er Magdeburg-Keeper Dominik Reimann (59.), dann legte er Davies' 4:1 auf. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Serge Gnabry

Auf dem linken Flügel durchaus bemüht, insgesamt aber glücklos. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Ismael Saibari

Weltfußballer Harry Kane saß zunächst nur auf der Bank, an vorderster Front stürmte stattdessen Saibari. Nach einigen unauffälligen Auftritten nutzte der Sommer-Neuzugang gegen Magdeburg seine Chance in beeindruckender Manier: Uneigennütziger Assist zu Olises 1:0, kluger Chip zum 2:1 und dann spielte er Davies bei der Elfmeter-Szene stark frei. In der 27. vergab Saibari eine Topchance auf einen weiteren Treffer. Note: 1,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Einwechselspieler

Alphons Davies: Kam zur Halbzeit für Gnabry, reihte sich am linken Flügel ein und legte einen ganz starken Joker-Auftritt hin. Nach vier Minuten holte Davies den Elfmeter heraus, den Olise zum 3:1 verwandelte. Das 4:1 erzielte er selbst, Browns 5:1 legte er auf. Note: 1,5. 

Aleksandar Pavlovic: Ersetzte in der 68. Minute Laimer. Überragender Steilpass vor Davies' 4:1. Note: 2,5.

Sacha Boey: Wurde in der 68. für Olise eingewechselt und besetzte fortan die rechte Abwehrseite. Note: 3,5.

Tim Binder: Kam in der 74. für Saibari. Keine Bewertung.

David Santos Daiber: Ersetzte in der 82. Bischof und markierte in der Nachspielzeit das 6:1. Keine Bewertung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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