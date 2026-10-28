FC Bayern, Noten: Michael Olise erneut nicht zu stoppen - Lennart Karl taucht nach Geniestreich ab

Cheftrainer Vincent Kompany, Stammkeeper Manuel Neuer, Jamal Musiala und Luis Diaz fehlten aus gesundheitlichen Gründen, Stratege Joshua Kimmich wegen eines Trauerfalls und Weltfußballer Harry Kane saß zunächst nur auf der Bank. Arg ersatzgeschwächt vollzog Kompany-Vertreter Aaron Danks im Vergleich zum 3:1-Sieg beim SC Freiburg zwei Wechsel: Hiroki Ito und Ismael Saibari rückten in die Startelf.

Michael Olise brachte die Münchner in der 10. Minute in Führung. Nach dem überraschenden Ausgleich durch Mateusz Zukowski (15.) sorgten Ismael Saibari (21.), abermals Olise (50., Foulelfmeter), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos Daiber (90.+3) für klare Verhältnisse.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Jonas Urbig

Stammkeeper Manuel Neuer leidet weiter unter seiner Sehnenreizung im Fuß, also begann erneut Urbig. Beim 1:1 machtlos, bei Felipe Chavez' Schuss aus kurzer Distanz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reaktionsschnell, ansonsten nicht gefordert. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Josip Stanisic

Zunächst etwas unkonzentriert, dann stabiler. Nach Boeys Hereinnahme rückte Stanisic von rechts nach links und sammelte mit seinem Pass auf Daiber vor dessen 6:1 noch einen Assist. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Jonathan Tah

Führte die Münchner in Abwesenheit von Neuer und Joshua Kimmich als Kapitän auf den Platz. Vor Magdeburgs 1:1 attackierte Tah den Torschützen Mateusz Zukowski nicht energisch genug, auch in anderen Szenen wirkte der zuletzt bereits strauchelnde Innenverteidiger behäbig. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Hiroki Ito

Ersetzte Dayot Upamecano und stand somit erstmals in dieser Saison in der Startelf. Ito fälschte Zukowskis Schuss zum 1:1 unglücklich ab, ließ sich sonst aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Nathaniel Brown

Zunächst ein Aktivposten auf der linken Seite, mit zunehmender Spielzeit aber immer unauffälliger. Mitte der zweiten Halbzeit rückte Brown ins offensive Mittelfeld und erzielte von dort das 5:1. Note: 2,5.

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FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Konrad Laimer

Weil Joshua Kimmich weiterhin wegen eines Trauerfalls fehlt und der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic zunächst noch geschont wurde, begann erneut Laimer im zentralen Mittelfeld. Rückte immer wieder weit auf, etwa bei einem Solo im gegnerischen Strafraum (14.). Mit einem unnötigen Ballverlust leitete Laimer einen gefährlichen Magdeburger Konter ein (37.). Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Tom Bischof

Trotz der meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Platz kam abgesehen von drei eher ungefährlichen Distanzschüssen nicht viel von Bischof. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Michael Olise

In der 7. verzog Olise nach toller Ballkontrolle noch knapp, drei Minuten später schoss er unbedrängt zum 1:0 ein, Saibaris 2:1 legte er stark auf und dann traf er per Panenka-Elfmeter zum 3:1. Note: 1,5.

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FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Lennart Karl

Mit einem überragenden Steilpass leitete Karl das 1:0 ein. Nach diesem Geistesblitz tauchte der 18-Jährige jedoch lange unter, ehe er ab Mitte der zweiten Halbzeit wieder auffälliger wurde. Mit einem guten Schuss prüfte er Magdeburg-Keeper Dominik Reimann (59.), dann legte er Davies' 4:1 auf. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Serge Gnabry

Auf dem linken Flügel durchaus bemüht, insgesamt aber glücklos. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Ismael Saibari

Weltfußballer Harry Kane saß zunächst nur auf der Bank, an vorderster Front stürmte stattdessen Saibari. Nach einigen unauffälligen Auftritten nutzte der Sommer-Neuzugang gegen Magdeburg seine Chance in beeindruckender Manier: Uneigennütziger Assist zu Olises 1:0, kluger Chip zum 2:1 und dann spielte er Davies bei der Elfmeter-Szene stark frei. In der 27. vergab Saibari eine Topchance auf einen weiteren Treffer. Note: 1,5.

FC Bayern, Noten gegen den 1. FC Magdeburg: Einwechselspieler

Alphons Davies: Kam zur Halbzeit für Gnabry, reihte sich am linken Flügel ein und legte einen ganz starken Joker-Auftritt hin. Nach vier Minuten holte Davies den Elfmeter heraus, den Olise zum 3:1 verwandelte. Das 4:1 erzielte er selbst, Browns 5:1 legte er auf. Note: 1,5.

Aleksandar Pavlovic: Ersetzte in der 68. Minute Laimer. Überragender Steilpass vor Davies' 4:1. Note: 2,5.

Sacha Boey: Wurde in der 68. für Olise eingewechselt und besetzte fortan die rechte Abwehrseite. Note: 3,5.

Tim Binder: Kam in der 74. für Saibari. Keine Bewertung.

David Santos Daiber: Ersetzte in der 82. Bischof und markierte in der Nachspielzeit das 6:1. Keine Bewertung.