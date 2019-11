FC Bayern: Niko Kovac kritisierte am Sonntagmorgen offenbar einzelne Spieler

Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Vor seiner Entlassung soll der Kroate aber offenbar nochmal ordentlich ausgeteilt haben.

Der hat sich nach der 1:5-Niederlage in Frankfurt von Niko Kovac getrennt. Am Sonntagmorgen hatte sich Kovac bei der Analyse des Spiels angeblich noch einzelne Spieler aufgrund deren Leistung vorgeknöpft.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei der rund 20 Minuten dauernden Ansprache übte Kovac Kritik am Auftritt einzelner Spieler, wie die Bild erfahren haben will: Während er die Worte "Du verlierst viel zu leicht die Bälle" an Serge Gnabry gerichtet haben soll, verglich er Kingsley Coman wohl mit Thomas Müller: "Du bleibst stehen und Thomas kämpft." Auch Thiago nahm er anscheinend in die Pflicht: "Du sollst nicht zaubern."

An die gesamte Gruppe gerichtet sagte Kovac dem Bericht zufolge: "Wir haben hinten Überzahl und bekommen Gegentore. Ihr hört nicht zu. Wir besprechen und trainieren Dinge und ihr setzt sie nicht um. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und nicht schönen Fußball spielen, sonst verlieren wir auch die nächsten zwei Spiele."