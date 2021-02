FC Bayern München, News und Gerüchte: Trapp mit Kampfansage an FCB, Tolisso verletzt sich im Training

Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp zeigt Selbstbewusstsein vor dem Topspiel und will die Münchner schlagen. Alles News und Gerüchte zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Freitag. Hier findet Ihr alle News, Gerüchte und Transfers des Rekordmeisters. Außerdem könnt Ihr hier alle Updates zu den Ausfällen und Verletzungen nachlesen.

Die Top-Nachrichten der vergangenen Tage zum FC Bayern gibt es hier:

Frankfurt-Torhüter Trapp: "Gegen Bayern kann man eigentlich nur gewinnen"

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht im Bundesligisten Eintracht Frankfurt das beste Team des bisherigen Jahres. "Was Titel angeht, ist Bayern aktuell die beste Mannschaft, was Leistung und Performance angeht, sind wir es tatsächlich 2021", sagte der 30-Jährige im GQ-Interview. Die Hessen sind als einziger Bundesligist in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Zum Erfolgsgeheimnis gehöre ein "enges Verhältnis, dass wir auch viel über private Dinge sprechen. Das finde ich in unserer Mannschaft beeindruckend", sagte Trapp: "Momentan läuft es sehr gut bei uns, und ich muss die Spieler loben, die hintenan stehen, weil keiner da ist, der schlechte Stimmung verbreitet." Davor müsse man den Hut ziehen.

In das Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr) geht die Eintracht mit Selbstbewusstsein. "Das ist mit eines der schönsten Spiele im ganzen Jahr. Gegen Bayern kann man ja eigentlich nur gewinnen", sagte Trapp: "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel gewinnen zu wollen, und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind."

FC Bayern News: Corentin Tolisso verletzt sich im Training

Bayern-Star Corentin Tolisso hat sich am Donnerstag im Training wohl eine Verletzung zugezogen. Laut Bild-Berichten war auf dem Trainingsplatz ein "lauter Schrei" zu hören. Kurz danach musste der 26-Jährige mit einem Golfcart vom Spielfeld transportiert werden. Eine nähere Diagnose gibt es noch nicht.

Die Kadersituation beim FC Bayern wird immer komplizierter. Nachdem Benjamin Pavard für mindestens zwei Wochen wegen eines positiven Corona-Tests ausfällt, fehlt jetzt wahrscheinlich auch sein Landsmann Tolisso.

Zurück im Training sind dafür Javi Martinez und Leon Goretzka, die zuvor ebenfalls mit Corona infiziert waren. Auf die beiden muss Trainer Hansi Flick im Mittelfeld wohl möglichst bald zurückgreifen. Weitere Ausfälle im Team der Münchner sind Thomas Müller (Corona-Virus), Serge Gnabry (Muskelfaserriss), Douglas Costa (Haarriss am Fuß) und Alexander Nübel (Syndesmosebandriss).

FC Bayern München: Hansi Flick geht offenbar juristisch gegen AfD-Bundestagsabgeordneten vor

Eine Aussage des FCB-Trainers hat Johannes Huber für seine Zwecke instrumentalisiert. Hansi Flick geht dagegen wohl nun vor.

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München geht offenbar juristisch gegen den Bundestagsabgeordneten der AfD, Johannes Huber, vor. Nach Angaben der tz will der 55-Jährige per einstweiliger Verfügung eine Unterlassung erwirken.

Huber hatte die Aussagen von Flick, die er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag gegen Arminia Bielefeld (3:3) in Richtung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach getätigt hatte, in einem Social-Posting verkürzt ("Man kann die sogenannten Experten langsam nicht mehr hören") und instrumentalisiert, um gegen diesen Stimmung im Internet zu machen. Auf Nachfrage von Goal und SPOX wollte sich der FC Bayern nicht zu den Vorgängen äußern.

Flick war beim Pressetalk am Sonntag auf die Kritik von Lauterbach an der Reise des Rekordmeisters zur Klub-WM nach Katar angesprochen worden und hatte dem studierten Epidemiologen vorgeworfen, "zu irgendwas immer einen Kommentar abzugeben. Wenn ich nicht in der Verantwortung stehe und mir nur das Ergebnis anschaue, kann ich das immer leicht bewerten. Wir haben einen Sonderstatus. Ich weiß nicht, wie oft ich getestet wurde, das geht an die 100. Wir sind in einer Blase. Die Reise nach Katar ist unser Job, unser Business. Das ist eine Sache, die wir machen müssen", sagte Flick.

(1) Habe gerade mit Hansi Flick eine Halbzeit lang über Lage des Profifussballs in Zeiten von Corona gesprochen. Es war für mich ein spannendes und konstruktives Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung. Jeder Streit ist beigelegt. pic.twitter.com/cklr6vVONa — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 18, 2021

FC Bayern News: Müller fühlt sich nach Corona-Infektion "wieder gesund"

Bayern-Ikone Thomas Müller fühlt sich wieder besser nach seiner Corona-Infektion. "Ich bin wieder gesund und fühle mich gut", sagte der Star in einem Video auf Instagram. Bei der Klub-WM in Katar wurde der Münchner positiv auf Corona getestet. Anschließend reiste er isoliert und getrennt von seinem Team nach München zurück.

Noch darf der 31-Jährige jedoch nicht voll trainieren. Im Video sagt er zu seinen nächsten Schritten, er müsse "ein bisschen vorsichtig sein, bevor es in Richtung härteres Training geht." Sein Trainer Hansi Flick würde eine schnelle Rückkehr seines Spielers begrüßen. Durch die vielen Wettbewerbe benötigt der FC Bayern fitte Spieler, um rotieren zu können.

Außerdem hat Müller eine wichtige Rolle im Spiel des Rekordmeisters. In 20 Bundesligaspielen konnte der Weltmeister von 2014 zehn Tore und elf Vorlagen beisteuern. Seine Startelf-Quote in der Bundesliga beträgt 95%.

FC Bayern News: Die Ausfälle und Verletzungen im Überblick