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Der FC Bayern hat nach dem beeindruckenden Sieg bei Atletico Madrid in der Bundesliga mit 2:1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Interims-Cheftrainer Aaron Danks hat weiterhin mit großen Personalsorgen zu kämpfen, vor allem in der Offensive. Seine Startelf änderte Danks im Vergleich zum Atletico-Spiel auf zwei Positionen: Im defensiven Mittelfeld begann der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic statt Tom Bischof, links vorne Nathaniel Brown statt Alphonso Davies.

Joshua Kimmich brachte den FC Bayern in der 14. Minute in Führung. Jae-Sung Lees vermeintlicher Ausgleich zählte wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht (40.). Lennart Karl (57.) verdoppelte auf 2:0, kurz vor Schluss verkürzte Philipp Tietz (90.+3). Die Tabelle führt der FC Bayern weiterhin dank der besseren Tordifferenz vor der punktgleichen Borussia aus Dortmund an.

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Manuel Neuer

Avancierte im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Bundesliga aufgelaufen ist. Bei seinem Rekordspiel hatte Neuer zunächst rein gar nichts zu tun, ehe er in Minute 40. an einer Freistoß-Flanke vorbei segelte und damit den vermeintlichen Mainzer Ausgleich verschuldete. Nach langer VAR-Überprüfung zählte Lees Treffer wegen einer Abseitsstellung letztlich nicht. Neuer verletzte sich bei der Aktion aber und musste runter. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Konrad Laimer

Nach ganz starken Auftritten gegen Borussia Dortmund und Atletico erneut offensivfreudig. Diesmal blieb Laimer zwar ohne Scorerpunkt, leitete aber immerhin Karls 2:0 ein. Mit einem Sturmlauf auch schon an der Entstehung von Stanisics Großchance beteiligt (45.+3). Für ein Foul an Nadiem Amiri sah er in der Schlussphase Gelb. Note: 2,5.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Dayot Upamecano

In Madrid war Upamecano der beste Mann auf dem Platz. Gegen Mainz räumte er erneut höchst souverän ab. Zweimal kam er auch gefährlich per Kopf zum Abschluss, in der 86. scheiterte er an der Latte. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Jonathan Tah

Bekam wieder den Vorzug vor Min-Jae Kim. Lange grundsolide, bis er beim späten Anschlusstreffer das entscheidende Kopfballduell gegen den Mainzer Torschützen Tietz verlor. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Josip Stanisic

Insgesamt unauffälliger als Laimer auf der rechten Seite. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam Stanisic in vielversprechender Position zum Abschluss, verzog aber. Note: 3.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Joshua Kimmich

Traf per Distanzschuss zur Münchner Führung, es war sein erstes Saisontor. Ansonsten gefiel Kimmich als Ballverteiler mit einigen guten Seitenwechseln. Note: 2.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Aleksandar Pavlovic

Statt Bischof zurück an Kimmichs Seite. Pavlovic sammelte zwar sehr viele Ballkontakte, ließ die entscheidenden Impulse aber vermissen. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Michael Olise

Bemüht auf dem rechten Flügel, aber - wie schon in Madrid - ohne die allerletzte Konsequenz, vor allem bei seinen zahlreichen Abschlüssen. Bisweilen litt Olise auch an der körperbetonten Zweikampfführung seiner Gegenspieler. Glanzlichter setzte er dennoch: etwa sein Pass vor Browns Chance (17.) oder seine Ballverarbeitung vor Karls Schuss (38.). Note: 3.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Lennart Karl

In Madrid hatte Karl den FC Bayern in Führung gebracht, in Mainz traf er zum 2:0. Stets mutig in seinen Aktionen, in Minute 37 spielte er beispielsweise Kane mit einem starken Steilpass frei. Nach all der Kritik der vergangenen Wochen setzte Karl seinen Aufwärtstrend in beeindruckender Manier fort. Note: 2.

Getty Images

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Nathaniel Brown

Nach Einsätzen links und rechts hinten sowie auf der Zehn begann Brown gegen Mainz erstmals auf dem linken Flügel für den FC Bayern. Dass diese Position für ihn Neuland ist, war offensichtlich. Brown fand kaum ins Spiel, seine beste Aktion war eine parierte Direktabnahme in Minute 17. Nach den Hereinnahmen von Bischof und Davies rückte Brown auf die Zehn und wurde etwas auffälliger. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Harry Kane

Nach drei Spielen hintereinander ohne Torerfolg hatten zuletzt Debatten über Kanes vermeintlich zu allumfassende Spielweise und dadurch bedingt fehlende Torgefahr eingesetzt (die Statistiken stützen diese These übrigens nicht). Und gegen Mainz? Köpfte Kane zunächst einmal eine gegnerische Flanke aus dem eigenen Strafraum. Nach einem hohen Ballgewinn legte er Kimmichs Führungstreffer auf, später setzte er Stanisic stark in Szene, ehe er auch Karls 2:0 auflegte. Treffer gelang dem Weltfußballer jedoch erneut keiner, trotz eines xG-Werts von 0,87. Seine beste Chance vergab Kane in Minute 37 als er freistehend an Mainz-Keeper Robin Zentner scheiterte. In der 63. schoss Kane ebenfalls aus vielversprechender Position drüber. Kane hatte mit seinen zwei Assists großen Anteil am Sieg des FC Bayern, traf aber auch im vierten Spiel in Folge nicht und gab den Debatten somit neue Nahrung. Note: 2.

FC Bayern, Noten gegen den FSV Mainz 05: Einwechselspieler

Jonas Urbig: Kam kurz vor der Pause für den verletzten Neuer ins Spiel und präsentierte sich insgesamt souverän. In der 56. klärte Urbig einen Mainzer Konter außerhalb des Strafraums, beim späten Gegentor machtlos. Note: 3.

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Tom Bischof: Ersetzte in der 67. Minute Karl und reihte sich links hinten ein. Note: 3,5.

Alphonso Davies: Ebenfalls in der 67. eingewechselt. Davies kam für Stanisic und spielte fortan am linken Flügel, in der 85. verzog er. Note: 3,5.

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Hiroki Ito: Kam in der 86. für Kimmich. Keine Bewertung.

Sacha Boey: Ersetzte für die letzten Minuten rechts hinten Laimer. Keine Bewertung.