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Nino Duit

FC Bayern nach dem Sieg gegen Atletico in Noten: Starke Reaktion von Lennart Karl

Champions League
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Bayern München

Der FC Bayern hat mit 2:0 bei Atletico Madrid gewonnen und darf weiterhin auf einen direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League hoffen. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

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Interims-Cheftrainer Aaron Danks musste auf die verletzten Offensivspieler Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten. Immerhin schafften es die zuletzt angeschlagenen Manuel Neuer und Michael Olise in die Startelf und etwas überraschend auch Jonathan Tah und Tom Bischof.

Der FC Bayern dominierte von Beginn an, kam zunächst aber kaum gefährlich vors Tor. Nach der Pause sorgten Lennart Karl (54.) und Konrad Laimer (74.) für den Sieg. Nach vier Spieltagen liegen die Münchner mit acht Punkten zumindest vorläufig auf Platz acht, der für einen direkten Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Das nächste Spiel steigt am 25. November auswärts gegen OSC Lille.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Manuel Neuer

Kurierte seine Fußverletzung rechtzeitig aus und rückte für Jonas Urbig zurück in die Startelf. Der 40-Jährige hatte lange nichts zu tun, bis er in Minute 66 einen Schuss von Marcos Llorente parierte. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Konrad Laimer

Nach seinem überragenden Auftritt beim 2:2 gegen Borussia Dortmund erneut sehr offensivfreudig. Mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel traf Laimer zum 2:0. Note: 1,5.

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07. Nov. 2026

FCB

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FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Dayot Upamecano

Hinten äußerst resolut im Zweikampfverhalten, dazu vorne gefährlich. Mit einem starken Ballgewinn samt darauffolgendem Sturmlauf bereitete Upamecano Karls Chance in Minute 23 vor. Sein abgefälschter Distanzschuss in der 73. landete an der Latte. Hatte Pech, dass sein Kopfballtreffer in Minute 82 wegen eines vermeintlichen Fouls nicht zählte. Eine sehr strittige Entscheidung. Es wäre die Krönung seiner überragenden Leistung gewesen. Note: 1.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Jonathan Tah

Bekam trotz zuletzt schwächerer Leistungen etwas überraschend den Vorzug gegenüber Min-Jae Kim - und wackelte zunächst erneut. Bereits in Minute 2 ermöglichte Tah Atleticos ersten gefährlichen Abschluss durch Julian Alvarez. Steigerte sich aber mit zunehmender Spielzeit. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Josip Stanisic

Auf links fast so offensivfreudig wie sein Pendant auf rechts Laimer, in der Anfangsphase sogar mit einem Hackentrick. Hinten stabil. Note: 2,5.

imago-sport-1085476942.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Joshua Kimmich

Sehr oft am Ball und auch mit einigen guten Pässen. Kimmichs Distanzschuss in Minute 46 war kein Problem für Atletico-Keeper Jan Oblak. Starke Ecke vor Upamecanos aberkanntem Treffer. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Tom Bischof

Neben Tah die zweite kleine Startelf-Überraschung beim FC Bayern. Bischof rückte an Kimmichs Seite für Aleksandar Pavlovic in die Mannschaft. Sehr bemüht und mit dem einen oder anderen guten Ballgewinn. Sein Distanzschuss leitete Karls 1:0 ein. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Michael Olise

Nach der Dortmund-Partie angeschlagen und das merkte man seinem Spiel an. Olise kam am rechten Flügel zwar oft in durchaus spannenden Positionen an den Ball. Dann blieb er aber oft entweder im Dribbling in der engmaschigen Abwehrkette von Atletico hängen oder ging zu Boden. Olise gab aber nicht auf und war immer anspielbar. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Lennart Karl

Muss gerade zunehmend hitzige öffentliche Debatten über seinen Lebensstil über sich ergehen lassen. Gegen Atletico durfte Karl wegen der angespannten Personalsituation auf der Zehn beginnen. Vergab in Minute 23 eine erste gute Schusschance und tat sich gegen die physisch starken Madrilenen zunächst erwartbar schwer. Aber dann luchste er Robin Le Normand den Ball im Strafraum ab und schob zur Münchner Führung ein. Eine starke Reaktion auf die Debatten. Note: 2.

imago-sport-1085477290.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Alphonso Davies

Begann mangels Alternativen auf dem linken Flügel, fand dort aber nicht so richtig ins Spiel. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Harry Kane

Nach seinem Chancenwucher samt verschossenem Elfmeter gegen Dortmund in Madrid erneut torlos. In Minute 27 setzte Kane einen Drehschuss rechts vorbei, in der 36. und 52. vergab er weitere Chancen. Dafür immerhin gewohnt gut ins Münchner Kombinationsspiel eingebunden, Laimers 2:0 bereitete er vor. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Einwechselspieler

Nathaniel Brown: Kam in der 68. für Karl und reihte sich auf der Zehn ein. In der 86. scheiterte er an Oblak. Note: 3,5.

Min-Jae Kim: Ersetzte in der 79. Davies. Keine Bewertung.

Sacha Boey: In der 89. für Laimer eingewechselt. Keine Bewertung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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