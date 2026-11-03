FC Bayern nach dem Sieg gegen Atletico in Noten: Starke Reaktion von Lennart Karl

Interims-Cheftrainer Aaron Danks musste auf die verletzten Offensivspieler Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten. Immerhin schafften es die zuletzt angeschlagenen Manuel Neuer und Michael Olise in die Startelf und etwas überraschend auch Jonathan Tah und Tom Bischof.

Der FC Bayern dominierte von Beginn an, kam zunächst aber kaum gefährlich vors Tor. Nach der Pause sorgten Lennart Karl (54.) und Konrad Laimer (74.) für den Sieg. Nach vier Spieltagen liegen die Münchner mit acht Punkten zumindest vorläufig auf Platz acht, der für einen direkten Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Das nächste Spiel steigt am 25. November auswärts gegen OSC Lille.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Manuel Neuer

Kurierte seine Fußverletzung rechtzeitig aus und rückte für Jonas Urbig zurück in die Startelf. Der 40-Jährige hatte lange nichts zu tun, bis er in Minute 66 einen Schuss von Marcos Llorente parierte. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Konrad Laimer

Nach seinem überragenden Auftritt beim 2:2 gegen Borussia Dortmund erneut sehr offensivfreudig. Mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel traf Laimer zum 2:0. Note: 1,5.

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FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Dayot Upamecano

Hinten äußerst resolut im Zweikampfverhalten, dazu vorne gefährlich. Mit einem starken Ballgewinn samt darauffolgendem Sturmlauf bereitete Upamecano Karls Chance in Minute 23 vor. Sein abgefälschter Distanzschuss in der 73. landete an der Latte. Hatte Pech, dass sein Kopfballtreffer in Minute 82 wegen eines vermeintlichen Fouls nicht zählte. Eine sehr strittige Entscheidung. Es wäre die Krönung seiner überragenden Leistung gewesen. Note: 1.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Jonathan Tah

Bekam trotz zuletzt schwächerer Leistungen etwas überraschend den Vorzug gegenüber Min-Jae Kim - und wackelte zunächst erneut. Bereits in Minute 2 ermöglichte Tah Atleticos ersten gefährlichen Abschluss durch Julian Alvarez. Steigerte sich aber mit zunehmender Spielzeit. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Josip Stanisic

Auf links fast so offensivfreudig wie sein Pendant auf rechts Laimer, in der Anfangsphase sogar mit einem Hackentrick. Hinten stabil. Note: 2,5.

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FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Joshua Kimmich

Sehr oft am Ball und auch mit einigen guten Pässen. Kimmichs Distanzschuss in Minute 46 war kein Problem für Atletico-Keeper Jan Oblak. Starke Ecke vor Upamecanos aberkanntem Treffer. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Tom Bischof

Neben Tah die zweite kleine Startelf-Überraschung beim FC Bayern. Bischof rückte an Kimmichs Seite für Aleksandar Pavlovic in die Mannschaft. Sehr bemüht und mit dem einen oder anderen guten Ballgewinn. Sein Distanzschuss leitete Karls 1:0 ein. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Michael Olise

Nach der Dortmund-Partie angeschlagen und das merkte man seinem Spiel an. Olise kam am rechten Flügel zwar oft in durchaus spannenden Positionen an den Ball. Dann blieb er aber oft entweder im Dribbling in der engmaschigen Abwehrkette von Atletico hängen oder ging zu Boden. Olise gab aber nicht auf und war immer anspielbar. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Lennart Karl

Muss gerade zunehmend hitzige öffentliche Debatten über seinen Lebensstil über sich ergehen lassen. Gegen Atletico durfte Karl wegen der angespannten Personalsituation auf der Zehn beginnen. Vergab in Minute 23 eine erste gute Schusschance und tat sich gegen die physisch starken Madrilenen zunächst erwartbar schwer. Aber dann luchste er Robin Le Normand den Ball im Strafraum ab und schob zur Münchner Führung ein. Eine starke Reaktion auf die Debatten. Note: 2.

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FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Alphonso Davies

Begann mangels Alternativen auf dem linken Flügel, fand dort aber nicht so richtig ins Spiel. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Harry Kane

Nach seinem Chancenwucher samt verschossenem Elfmeter gegen Dortmund in Madrid erneut torlos. In Minute 27 setzte Kane einen Drehschuss rechts vorbei, in der 36. und 52. vergab er weitere Chancen. Dafür immerhin gewohnt gut ins Münchner Kombinationsspiel eingebunden, Laimers 2:0 bereitete er vor. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen Atletico Madrid: Einwechselspieler

Nathaniel Brown: Kam in der 68. für Karl und reihte sich auf der Zehn ein. In der 86. scheiterte er an Oblak. Note: 3,5.

Min-Jae Kim: Ersetzte in der 79. Davies. Keine Bewertung.

Sacha Boey: In der 89. für Laimer eingewechselt. Keine Bewertung.