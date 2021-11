FC Bayern München vs. Olympique Lyon live: Die Women’s Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppenphase der Women’s Champions League steht der vierte Spieltag auf dem Programm. Hierbei geht unter anderem am Mittwoch um 21.00 Uhr die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon über die Bühne.

Das Hinspiel fand auf den Tag genau vor einer Woche statt und endete mit einer 1:2-Auswärtsniederlage der FCB-Frauen. Hierbei handelte es sich um ihren zweiten Punktverlust in der Gruppe D. Denn: Sie mussten sich zuvor am ersten Spieltag mit einem 0:0 in Portugal gegen Benfica begnügen. Es folgte zunächst ein 4:0-Heimsieg gegen Häcken aus Schweden. Demnach hält der FC Bayern München bei vier Punkten.

Die Kontrahentinnen aus Frankreich nahmen hingegen bislang die volle Punktanzahl von neun Zählern mit. Olympique Lyon setzte sich vor dem 2:1-Heimerfolg gegen die FCB-Frauen bei Häcken mit 3:0 und zuhause gegen Benfica mit 5:0 durch. Somit ist der FC Bayern München das einzige Team, das bislang in der Women’s Champions League 2021/2022 ein Tor gegen die Fenottes erzielte.

In der Women’s Champions League steigt die Begegnung FC Bayern München vs. Olympique Lyon. Bei Goal bekommt Ihr alle relevanten Informationen rund um die Übertragung im TV sowie LIVE-STREAM und um die Startformationen.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Bayern München – Olympique Lyon Datum: Mittwoch, 17. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr Ort: FC Bayern Campus Platz 1 (München)

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Women’s Champions League

Die Senderechte zur Frauen-Bundesliga ermöglichen es den Drittsendern der ARD, Partien der höchsten deutschen Spielklasse auszustrahlen. Das traf etwa auf das Heimspiel der FCB-Frauen gegen den VfL Wolfsburg zu. Doch welche Regeln gelten für die Ausstrahlung des Matches FC Bayern München gegen Olympique Lyon?

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute nicht live im klassischen TV: Das ist der Grund

Anders als bei der Frauen-Bundesliga gibt es keine Möglichkeit, die Women’s Champions League traditionell im Fernsehen mitzuverfolgen. Und zwar deshalb, weil das wichtigste Turnier für europäische Klub-Mannschaften ausschließlich von DAZN ausgestrahlt wird. Das heißt allerdings nicht, dass Ihr für das Mitverfolgen des FC Bayern München vs. Olympique Lyon Geld zwingend auf den Tisch legen müsst. Denn: Der Rechtehalter überträgt zwei Saisons lang die Women’s Champions League kostenlos auf YouTube. Dadurch bekommen grundsätzlich alle die Möglichkeit, dieses Spitzenspiel sowohl im LIVE-STREAM als auch im TV mitzuverfolgen. Notiert Euch nun alle die wichtigsten Daten zur Übertragung von FC Bayern München – Olympique Lyon:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV bei DAZN

𝖴𝗇 𝖻𝗎𝗍 𝖾́𝗀𝖺𝗅𝗂𝗌𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋 𝖽𝖾 @janicecayman, 𝖾𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝗍𝖾̂𝗍𝖾 𝗏𝗂𝖼𝗍𝗈𝗋𝗂𝖾𝗎𝗌𝖾 𝖽'@amandinehenry6 🔥🔴🔵



Retrouvez le résumé de notre victoire 2 buts à 1 face au Bayern Munich pour le compte de la 3ème journée d'@UWCL 🎥#OLFCB pic.twitter.com/aCsE9k3ZCr — OL Féminin (@OLfeminin) November 12, 2021

Egal, ob Ihr die Übertragung der Partie FC Bayern München gegen Olympique Lyon in der Women’s Champions League kostenfrei auf YouTube oder mithilfe eines Abos mitverfolgt, Ihr habt zwei Optionen für die TV-Übertragung. Am einfachsten ist das natürlich mit einem Smart-TV-Gerät. Damit müsst Ihr ausschließlich die jeweilige Applikation installieren. Überdies besteht die Möglichkeit, einen Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels mit dem Notebook zu verbinden.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM sehen

Und wenn Ihr kein TV-Gerät in der Nähe haben solltet, könnt Ihr Euch die Begegnung FC Bayern München – Olympique Lyon im LIVE-STREAM ansehen. Das funktioniert grundsätzlich mit jedem handelsüblichen Rechner, Smartphone oder Tablet. Jedoch versteht es sich von selbst, dass Ihr hierfür außerdem eine passende Internetverbindung benötigt.

Ihr könnt bei DAZN im Zuge der Women’s Champions League auch alle weiteren Partien des vierten Spieltags in der Gruppenphase mitverfolgen. Mit TSG Hoffenheim – FC Barcelona geht heute ein weiteres Match mit deutscher Beteiligung über die Bühne. Ferner könnt Ihr Euch für die Begegnungen Häcken – Benfica und Arsenal – Köge entscheiden.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon mittels TV und LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Women’s Champions League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN / auch auf YouTube

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die Aufstellungen zur Women’s Champions League

Die Aufstellungen folgen etwa eine Stunde vor dem Anstoß.