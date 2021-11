Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2) ist der FC Bayern München auf drei Punkte angewiesen, um den direkten Konkurrenten Borussia Dortmund in der Tabelle auf Distanz zu halten. Vor heimischem Publikum wartet am Samstag der Abstiegskandidat Arminia Bielefeld, der nach dem 3:3 im Februar auf eine erneute Überraschung gegen den deutschen Rekordmeister hofft.

Mut machen kann den Bielefeldern, dass der FC Bayern personell angeschlagen in das Aufeinandertreffen geht. Nach Joshua Kimmich mussten sich am Sonntag auch Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance in Quarantäne begeben. Zuletzt hatten zudem auch Niklas Süle und Josip Stanisic mit einer COVID-19-Infektion zu kämpfen.

Ihr interessiert Euch dafür, wo die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch GOAL alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga.

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern - Arminia Bielefeld (auf Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga, 13. Spieltag Anstoß 27. November 2021 | 18.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV?

Mit Ausnahme der Freitags- und Sonntagsspiele, die inzwischen allesamt beim Streamingdienst DAZN laufen, ist die Bundesliga in dieser Saison weiterhin auf Sky zu sehen. So überträgt der Pay-TV-Anbieter seit Jahren die Nachmittags- und die Abendspiele am Samstag und wird somit auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Arminia Bielefeld zeigen.

Schon um 17.30 Uhr begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD zu den Vorberichten. Wenige Minuten vor dem Anstoß wird Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon übernehmen und durch die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern und Arminia Bielefeld führen.

Kostenlos kann die Übertragung auf Sky jedoch nicht empfangen werden: Stattdessen muss zunächst ein Abonnement beim Pay-TV-Anbieter abgeschlossen werden, das aus verschiedenen Paketen zusammengestellt werden kann. Für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Arminia Bielefeld ist das Bundesliga-Paket für 27 Euro monatlich notwendig.

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Zusätzlich zur TV-Übertragung lässt sich das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Arminia Bielefeld auch im LIVE-STREAM verfolgen. Alle Bestandskunden können mit Sky Go das gesamte Programm des Pay-TV-Anbieters kostenlos streamen: Dafür muss nur die kostenlose Sky-Go-App heruntergeladen und die persönliche Login-PIN eingegeben werden, die einem bei Abschluss des Vertrages zugeordnet wurde.

Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Ein langfristiges Abonnement kann seit einigen Jahren mit Sky Ticket umgangen werden, denn im Gegensatz zu den TV-Paketen, die für ein ganzes Jahr abgeschlossen werden müssen, kann Sky Ticket auch nur für einen Monat gebucht werden. Für das Sport-Ticket liegt der Preis bei 29,99 Euro monatlich, darin enthalten sind neben der Bundesliga und 2. Bundesliga auch der DFB-Pokal sowie die Premier League.

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live: So lauten die Aufstellungen in der Bundesliga

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live sehen: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht