FC Bayern München: Warum spielt Ivan Perisic nicht gegen Hertha BSC?

Er ist der langersehnte Neueinkauf des FC Bayern München. Doch warum spielt Ivan Perisic nicht gegen Hertha BSC? Goal erklärt Euch die Situation.

Der FC Bayern München eröffnet vor heimischem Publikum die 57. Bundesliga-Saison gegen Hertha BSC. Die Partie wird am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen. Doch ein Bayern-Profi ist nicht dabei: Ivan Perisic.

Lange habe die Fans des auf eine Neuverpflichtung in der Sommerpause warten müssen. Lange haben die Anhänger des FCB auf einen Transfer von Leroy Sane gehofft. Doch der deutsche Nationalspieler in Diensten von Manchester City verletzte sich im Community Shield gegen den FC Liverpool am Kreuzband. Sane muss operiert werden und wird vermutlich rund ein halbes Jahr ausfallen.

Also musste sich der FC Bayern neu umschauen. Und sie wurden fündig. Ivan Perisic ist nun die langersehnte Neuverpflichtung für die offensive Außenbahn. Der kroatische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von Inter Mailand zu Bayern München, die eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro an die Italiener überweisen.

Doch im ersten -Spiel gegen darf Ivan Perisic nicht spielen. Wir erklären Euch in diesem Artikel, warum die Neuzugang des FC Bayern München nicht eingesetzt werden darf.

FC Bayern München: Warum spielt Ivan Perisic nicht gegen Hertha BSC?

Es läuft die 72. Minute am 38. Spieltag der Serie A zwischen Inter Mailand und dem FC Empoli. Ivan Perisic foult seinen Gegenspieler, der Schiedsrichter zeigt ihm die Gelbe Karte. Eine Karte mit Folgen.

Es ist das fünfte Mal, dass der Neuzugang des FC Bayern München in der abgelaufenen Saison der den gelben Karton sieht. Nach fünf Gelben Karten wird jeder Spieler bekanntlich für eine Partie gesperrt. Diese Regelung gilt sowohl saison- als auch ligaübergreifend.

FC Bayern München: Darum spielt Ivan Perisic nicht gegen Hertha BSC

Ivan Perisic darf aufgrund der Gelbsperre in der Serie A am ersten Spieltag der Bundesliga nicht für den FC Bayern München im Duell mit Hertha BSC eingesetzt werden. Dem kroatischen Nationalspieler bleibt nur die Zuschauerrolle.

"Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist“, wird Bayern-Trainer Niko Kovac auf der vereinseigenen Website zitiert. "Aber man muss die Sperre mitübernehmen, obwohl sie in dieser Form in nicht existiert“, so Kovac weiter.

FC Bayern München: Wann darf Ivan Perisic wieder spielen?

Ivan Perisic verpasst den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Hertha BSC. Doch wann darf der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters eingesetzt werden?

Die Gelbsperre, die sich Perisic am letzten Spieltag in der Serie A noch in den Diensten von abholte, gilt lediglich für eine Partie. Nur gegen Hertha BSC wird der Kroate dem FC Bayern fehlen. Danach ist die Sperre abgesessen.

Sein Debüt für den FC Bayern könnte Ivan Perisic dann am zweiten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Schalke 04 feiern. Die Partie findet am Samstag, 24. August, um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena statt.

FC Bayern München: Neuzugang Ivan Perisic im Portrait

Ivan Perisic ist die Top-Neuverpflichtung des FC Bayern München. Wir stellen Euch den kroatischen Nationalspieler vor:

NAME Ivan Perisic ALTER 30 NATIONALITÄT GEBURTSDATUM / -ORT 02.02.1989 in Split (ehemals Jugoslawien) POSITION Linksaußen RÜCKENNUMMER 14 BUNDESLIGASPIELE / -TORE 112 Spiele / 27 Tore LÄNDERSPIELE 82 Spiele / 23 Tore

Ivan Perisic hat in seiner Karriere schon so manches erlebt, in so manchem Verein gespielt, so manche Tore geschossen und so manche Titel gefeiert. Die erfolgreichste Zeit seiner bisherigen Karriere erlebte er definitiv in der Bundesliga. Mit Borussia Dortmund feierte Perisic in der Saison 2011/2012 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Auch mit dem VfL Wolfsburg gelang es ihm, 2015 den zu gewinnen.

Hier gibt's die bishere Stationen von Ivan Persic im Überblick:

Hejduk Split (Jugend)

(Jugend) FC Souchaux (2006 bis 2009)

(2006 bis 2009) KSV Roeselare (Januar bis Juni 2019)

(Januar bis Juni 2019) (2009 bis 2011)

(2009 bis 2011) (2011 bis 2013)

(2011 bis 2013) (2013 bis 2015)

(2013 bis 2015) Inter Mailand (2015 bis 2019)

Hier gibt's alle Titel, die Ivan Perisic bisher gewann, in der Übersicht: