Eine Woche vor Heiligabend wird am heutigen Freitag, 17. Dezember, der 17. und zugleich letzte Bundesliga-Spieltag in diesem Jahr eröffnet. In der Münchner Allianz Arena empfängt Tabellenführer FC Bayern München ab 20.30 Uhr den kriselnden VfL Wolfsburg.

Bayern München gegen den VfL Wolfsburg ist auch ein Duell zwischen einem momentan in guter und einem in sehr schlechter Form befindlichen Team. Der FC Bayern gewann nach der Niederlage beim FC Augsburg vier Bundesligaspiele in Serie. Durch den klaren 5:0-Erfolg beim VfB Stuttgart machten die Münchner die Herbstmeisterschaft perfekt. In der Tabelle beträgt der Vorsprung des Rekordmeisters auf Verfolger Borussia Dortmund bereits sechs Punkte.

Auf der Gegenseite verlor Wolfsburg die vergangenen Pflichtspiele. In der Tabelle rutschten die Wölfe bis auf Position 11 ab. In München war für sie in der Vergangenheit so gut wie nichts zu holen. 24 Niederlagen stehen nur zwei Unentschieden gegenüber - und kein einziger Sieg des VfL beim FC Bayern.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann warnte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dennoch vor dem heutigen Gegner: "Das ist nach wie vor eine sehr gute Mannschaft."

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams und empfehlen Euch einen LIVE-TICKER.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga

Begegnung FC Bayern München - VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Datum Freitag, 17. Oktober Anstoss 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Übertragung der Bundesliga

Wie die Bundesliga-Saison 2021/22 am 1. Spieltag begann, so endet auch die Hinrunde am 17. Spieltag - mit einem Live-Spiel im Free-TV. Der Privatsender SAT.1 darf gemäß den Übertragungsrichtlinien der Bundesliga in dieser Saison drei Partien live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Nummer eins war Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München, Nummer zwei ist heute FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Auch Nummer drei steht schon fest: Es ist das Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Januar 2022.

Live im TV und im LIVE-STREAM werden in dieser Saison aber weitaus mehr Spiele gezeigt, sogar alle. Die Übertragungsrechte dafür liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt alle Freitags - und Sonntagsspiele, also heute ebenfalls FC Bayern vs. VfL Wolfsburg, Sky zeigt dafür alle Samstagsspiele und alle Spiele in englischen Wochen exklusiv.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV und LIVE-STREAM: Übertragung von SAT.1

Der lange Fußballabend auf SAT.1, durch den Euch Moderator Matthias Opdenhövel, die Reporter Matthias Killing und Andrea Kaiser, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Experte Stefan Kuntz begleiten, beginnt bereits um 18.55 Uhr.

Die ausführliche Vorberichterstattung wird um 19.55 Uhr kurz von den SAT.1-Nachrichten unterbrochen. Nach Spielende gibt es reichlich Interviews mit den Protagonisten des Spiels und Analysen. Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann sich ab 23 Uhr noch die einstündige "ran Late Night" mit Max Zielke, Christian Düren und Ex-Nationalspieler Markus Babbel ansehen.

Kostenlos live verfolgen könnt Ihr FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg auch im LIVE-STREAM. Dieser wird von SAT.1 auf seiner Website und auf ran.de angeboten.

Abrufen könnt Ihr die LIVE-STREAMS über den Browser auf Eurem PC oder Notebook, aber auch über die Apps "ran" und "SAT.1 - Live TV und Mediathek" (Download in den gängigen Stores möglich) auf dem Endgerät Eurer Wahl. Das schließt selbstverständlich auch den Smart-TV, sofern Ihr einen solchen besitzt, mit ein.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von DAZN

Wie bereits weiter oben beschrieben, zeigt mit DAZN auch ein zweiter Anbieter das heutige Bundesligaspiel live.

Die Übertragung des Streamingdienstes mit Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann, Experte Ralph Gunesch und Reporter vor Ort Daniel Herzog beginnt um 19.30 Uhr. Vorberichterstattung, Interviews, Analysen und natürlich das Spiel selbst - all das beinhaltet die DAZN-Liveübertragung.

Diese könnt Ihr übrigens auch auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1 live verfolgen. Dieser ist aber nicht für alle frei zugänglich, sondern kann von TV-Kunden von Vodafone und Sky hinzugebucht werden.

Der DAZN-Livestream zum Spiel kann über dazn.com und die DAZN-App auf allen nur erdenklichen Endgeräten abgerufen werden. Hier findet Ihr eine Liste aller von DAZN unterstützten Endgeräte.

🗣️ @J__Nagelsmann zum Gegner: "Sie hatten mit Florian Kohfeldt einen guten Start, haben jetzt zuletzt aber viele Spiele verloren. Es ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Sie haben große und körperlich robuste Spieler." #FCBWOB pic.twitter.com/A1zOaGvl8d — FC Bayern München (@FCBayern) December 16, 2021

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Um das Spiel heute live verfolgen zu können, benötigt Ihr auf jeden Fall ein gültiges DAZN-Abo. Ihr habt die Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (149,99 Euro), mit dem Ihr auf lange Sicht einiges an Geld spart.

DAZN wird nicht umsonst auch das "Netflix des Sports" genant. Kein anderer Anbieter zeigt mehr Spitzensport live. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga habt Ihr mit einem DAZN-Abo unter anderem auch Zugriff auf fast alle Spiele der Champions League, auf zahlreiche Spiele der europäischen Top-Ligen Primera Divison, Ligue 1 und Serie A und auf fast alle Spiele der noch laufenden WM-Qualifikation.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Ihr könnt Euch das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM ansehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr garantiert nichts. Wir halten Euch im Minutentakt auf dem Laufenden und liefern zudem noch interessante Fakten und Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg!

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen

Lässt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel am vergangenen Dienstag heute rotieren? Das und auch, mit welcher Aufstellung der VfL Wolfsburg heute startet, zeigen wir Euch hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels.

