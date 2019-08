FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Aufstellung - Bundesliga-Start 2019/2020

Zum Bundesliga-Start treffen der FC Bayern München und Hertha BSC aufeinander. Goal verrät Euch, wie die beiden Mannschaften personell antreten.

Endlich - es geht wieder los! Am ersten Spieltag der Bundesliga gastiert Hertha BSC beim FC Bayern München. Das Eröffnungsspiel der 57. BL-Saison steigt am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Wie gewohnt eröffnet der amtierende Deutsche Meister die neue -Saison. Für den FC Bayern ist dieses Prozedere in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden. Schließlich holten die Münchner in der vergangenen Spielzeit den siebten Titel in Folge. Wie viele Meisterschaften gewann der deutsche Rekordmeister bislang überhaupt? 29 Meisterschalen stehen im Trophäenschrank der Bayern.

Davon kann nur träumen. Der Hauptstadt-Klub gewann bisher zweimal die Deutsche Meisterschaft - lang ist's her. Die letzten und einzigen beiden Meistertitel holte Hertha in der Saison 1929/30 und 1930/31. Doch das Eröffnungsspiel in der Allianz Arena abschenken? Nein, ganz und gar nicht. Schließlich wollen auch die Berliner mit ihrem neuen Coach Ante Covic positiv in die neue Spielzeit starten.

Die Generalprobe vor dem Duell in der Bundesliga haben beide Teams gemeistert. Im DFB-Pokal zogen sowohl Bayern München als auch Hertha BSC in die zweite Runde ein. Während die Bayern mit 3:1 bei Energie Cottbus gewannen, konnten die Berliner einen 5:1-Sieg gegen den VfB Eichstätt einfahren.

Gelingt dem FC Bayern der erste Saisonsieg? Oder kann Hertha BSC dem Rekordmeister ein Bein stellen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie die Mannschaftsaufstellungen beider Teams aussehen. Außerdem zeigen wir Euch das Personal, mit welchem sowohl der FC Bayern als auch Hertha in den vergangenen Partien aufliefen.

Bundesliga-Start 2019: Die Aufstellungen des und von Hertha BSC

Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Co. - mit welcher Anfangself bestreitet Bayern-Trainer Niko Kovac das erste Bundesliga-Spiel der Saison? Davie Selke, Vedad Ibisevic und Co. - wer steht bei Hertha BSC von Beginn an auf dem Rasen der Allianz Arena? Wenn beide Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff ihre Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wer holt die ersten Punkte der 57. Bundesliga-Saison? Klar, der FC Bayern München geht gegen Hertha BSC definitiv als Favorit in die Partie.

Weil alle Bayern-Akteure bis auf Javi Martinez (Knieprobleme) das -Spiel gegen Energie Cottbus verletzungsfrei überstanden haben, kann FCB-Trainer Niko Kovac weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Verzichten müssen die Münchner allerdings auf Neuzugang Ivan Perisic: Der kroatische Nationalspieler muss eine Gelbsperre, die aus der vergangenen Saison der Serie A datiert, absitzen. Ob es bei Serge Gnabry, der vor dem Cottbus-Spiel angeschlagen war und nur eingewechselt wurde, für die Startelf reicht, bleibt abzuwarten.

Bei der Hertha könnte ein Mann sein Startelfdebüt feiern, an den die Bayern keine guten Erinnerungen haben: Dodi Lukebakio. Noch im Trikot von traf der Angreifer beim 3:3 in der Allianz Arena dreifach. Seit gut zwei Wochen steht Lukebakio nun in Diensten der Hertha. Beruft Coach Ante Covic seinen neuen Schützling direkt in die Startelf?

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Startelf: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Kimmich - Thiago, Goretzka, Tolisso - Coman, Lewandowski, Müller.

Voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - Hernandez, Pavard, Davies, Renato Sanches, Gnabry, Arp.

Nicht dabei: Perisic (Gelbsperre), Martinez (Knieprobleme)

Voraussichtliche Aufstellung von Hertha BSC:

Startelf: Jarstein - Torunarigha, Rekik, Stark, Klünter - Grujic, Darida, Duda - Kalou, Ibisevic, Lukebakio.

Voraussichtlich auf der Bank: Kraft - Esswein, Friede, Leckie, Löwen, Selke, Skjelbred, Köpke.

Fraglich / Verletzt: Mittelstädt (Blessur am Zehnagel), Boyata (Oberschenkelverletzung), Plattenhardt (Oberschenkelverletzung)

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen in der vergangenen Bundesliga-Saison

Eine knappe Angelegenheit: Im Rückspiel der vergangenen Bundesliga-Saison musste sich Hertha BSC in der Allianz Arena nur knapp geschlagen geben. Mit 1:0 siegten die Bayern durch den Treffer von Javi Martinez.

Das Hinspiel entschieden dagegen die Herthaner im heimischen Olympiastadion für sich. Die Herbstkrise des FC Bayern nutzte die Alte Dame eiskalt aus und gewann mit 2:0 durch die Tore von Vedad Ibisevic und Ondrej Duda.

Mit diesen Aufstellungen liefen der FC Bayern München und Hertha BSC im Hinspiel auf:

Hertha BSC: Kraft - Mittelstädt, Rekik, Stark, Lazaro - Skjelbred, Maier, Dilrosun - Kalou, Ibisevic, Duda.

FC Bayern München: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Kimmich - Thiago, Sanches, James - Ribery, Lewandowski, Robben.

Mit diesen Aufstellungen liefen der FC Bayern München und Hertha BSC im Rückspiel auf:

FC Bayern München: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Kimmich - Martinez, James, Goretzka - Ribery, Lewandowski, Gnabry.

Hertha BSC: Jarstein - Lustenberger, Rekik, Stark - Grujic, Mittelstädt, Maier, Lazaro - Kalou, Selke, Duda.

FC Bayern München: Die Aufstellung im DFB-Pokal

Erste Runde souverän gemeistert: Dank eines 3:1-Erfolgs gegen Regionalligist Energie Cottbus zog der FC Bayern München in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Die Münchner zeigten über 90 Minuten einen konzentrierten und abgeklärten Auftritt und ließen am Weiterkommen keinen Zweifel. Während Robert Lewandowski in Halbzeit eins den Führungstreffer markierte, erhöhten Kingsley Coman und Leon Goretzka im zweiten Durchgang. Für die Gastgeber traf kurz vor dem Ende Berkan Taz per Foulelfmeter. Hier gibt's die Aufstellung der Bayern im DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus!

Die Startelf: Neuer - Alaba, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Renato Sanches, Tolisso - Coman, Lewandowski, Müller.

Bank: Ulreich - Boateng, Mai, Hernandez, Goretzka, Singh, Gnabry, Davies, Wriedt.

Hertha BSC: Die Aufstellung im DFB-Pokal

Sicher ist sicher: Hertha BSC hat die erste Hürde im DFB-Pokal genauso souverän genommen wie der FC Bayern München. Die Alte Dame siegte gegen Regionalligist VfB Eichstätt mit 5:1. Für die 3:0-Pausenführung sorgten Vladimir Darida und Vedad Ibisevic mit einem Doppelpack. Zwei weitere Hertha-Treffer erzielten in den zweiten 45 Minuten Salamon Kalou und Alexander Esswein. Für den Viertligisten traf Julian Kügel. Hier gibt's die Aufstellung von Hertha BSC im DFB-Pokalspiel gegen den VfB Eichstätt!

Die Startelf: Jarstein - Torunarigha, Rekik, Stark, Leckie - Grujic, Darida, Duda - Mittelstädt, Ibisevic, Kalou.

Bank: Kraft - Klünter, Friede, Löwen, Skjelbred, Köpke, Esswein, Lukebakio, Selke.