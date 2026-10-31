Wenn am Samstag, den 31. Oktober, der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt, müssen die Gastgeber auf drei wichtige Akteure verzichten. Beim Bundesliga-Topspiel der Woche fehlen in der Allianz Arena (Anpfiff: 18.30 Uhr) Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala.
GOAL erklärt die Hintergründe der Ausfälle.
FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?
Beim FC Bayern sind sämtliche drei Ausfälle auf Verletzungen zurückzuführen. Luis Diaz erlitt beim Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal kurz nach seiner Einwechslung einen Muskelbündelriss. Der Offensivspieler dürfte deshalb noch einige Wochen ausfallen. Auch Jamal Musiala kann nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich beim Aufwärmen mit der deutschen Nationalmannschaft zuzog, noch nicht wieder mitwirken. Bei Kapitän Manuel Neuer ist eine Sehnenreizung im Fuß der Grund für die Zwangspause. Wie schon zuletzt wird Jonas Urbig den Platz im Tor übernehmen.
Hinter dem Einsatz von Joshua Kimmich steht dagegen noch ein Fragezeichen. Der Nationalspieler hatte zuletzt wegen des Todes seines Vaters pausiert. Co-Trainer Aaron Danks gab auf der Pressekonferenz ein Update: "Jo Kimmich hat bisher individuell trainiert und wird heute erstmals mit dem Team trainieren. Wir schauen dann, wie es bei ihm weitergeht." Danks übernimmt weiterhin die Aufgaben des erkrankten Vincent Kompany.
FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung im TV und Livestream
Die Übertragungsrechte sind am Samstag klar verteilt: Ab 15.30 Uhr zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz exklusiv. Das Abendspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund läuft um 18.30 Uhr dagegen bei Sky. Fans können die Begegnung sowohl im Pay-TV als auch über WOW und SkyGo verfolgen. Eine kostenlose Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen.
Sky startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga. Wolff Fuss begleitet den Klassiker am Mikrofon, während Lothar Matthäus als Experte seine Einschätzungen liefert.
FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos
Spiel
FC Bayern vs. Borussia Dortmund
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Datum
Samstag, 31. Oktober 2026
Anstoß
18.30 Uhr
Vorberichte ab
17.30 Uhr
Kommentator
Wolff Fuss
Experte
Lothar Matthäus
Spielort
Allianz-Arena, München
FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die Bundesliga-Tabelle vor dem 8. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Bayern München
7
5
2
0
25:6
19
17
2
Borussia Dortmund
7
5
2
0
12:4
8
17
3
SC Freiburg
7
4
1
2
16:9
7
13
4
Bayer Leverkusen
7
4
1
2
16:12
4
13
5
RB Leipzig
7
4
0
3
20:11
9
12
6
SV Werder Bremen
7
3
3
1
15:14
1
12
7
1. FSV Mainz 05
7
3
1
3
16:13
3
10
8
SV 07 Elversberg
7
3
1
3
12:15
-3
10
9
FC Augsburg
7
2
3
2
17:13
4
9
10
TSG Hoffenheim
7
3
0
4
14:14
0
9
11
Hamburger SV
7
3
0
4
6:16
-10
9
12
1. FC Köln
7
2
2
3
8:11
-3
8
13
SC Paderborn 07
7
2
2
3
6:9
-3
8
14
Eintracht Frankfurt
7
2
2
3
10:17
-7
8
15
VfB Stuttgart
7
2
0
5
10:13
-3
6
16
FC Schalke 04
7
1
3
3
4:7
-3
6
17
1. FC Union Berlin
7
1
3
3
6:18
-12
6
18
Borussia Mönchengladbach
7
1
0
6
11:22
-11
3