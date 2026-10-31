Wenn am Samstag, den 31. Oktober, der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt, müssen die Gastgeber auf drei wichtige Akteure verzichten. Beim Bundesliga-Topspiel der Woche fehlen in der Allianz Arena (Anpfiff: 18.30 Uhr) Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala.

GOAL erklärt die Hintergründe der Ausfälle.

FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Beim FC Bayern sind sämtliche drei Ausfälle auf Verletzungen zurückzuführen. Luis Diaz erlitt beim Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal kurz nach seiner Einwechslung einen Muskelbündelriss. Der Offensivspieler dürfte deshalb noch einige Wochen ausfallen. Auch Jamal Musiala kann nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich beim Aufwärmen mit der deutschen Nationalmannschaft zuzog, noch nicht wieder mitwirken. Bei Kapitän Manuel Neuer ist eine Sehnenreizung im Fuß der Grund für die Zwangspause. Wie schon zuletzt wird Jonas Urbig den Platz im Tor übernehmen.

Hinter dem Einsatz von Joshua Kimmich steht dagegen noch ein Fragezeichen. Der Nationalspieler hatte zuletzt wegen des Todes seines Vaters pausiert. Co-Trainer Aaron Danks gab auf der Pressekonferenz ein Update: "Jo Kimmich hat bisher individuell trainiert und wird heute erstmals mit dem Team trainieren. Wir schauen dann, wie es bei ihm weitergeht." Danks übernimmt weiterhin die Aufgaben des erkrankten Vincent Kompany.

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FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte sind am Samstag klar verteilt: Ab 15.30 Uhr zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz exklusiv. Das Abendspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund läuft um 18.30 Uhr dagegen bei Sky. Fans können die Begegnung sowohl im Pay-TV als auch über WOW und SkyGo verfolgen. Eine kostenlose Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Sky startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga. Wolff Fuss begleitet den Klassiker am Mikrofon, während Lothar Matthäus als Experte seine Einschätzungen liefert.

FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Spiel FC Bayern vs. Borussia Dortmund Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Datum Samstag, 31. Oktober 2026 Anstoß 18.30 Uhr Vorberichte ab 17.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss Experte Lothar Matthäus Spielort Allianz-Arena, München

FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die Bundesliga-Tabelle vor dem 8. Spieltag