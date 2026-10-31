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FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

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Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund

Drei wichtige Spieler werden dem FC Bayern im Duell mit Borussia Dortmund fehlen: Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala. GOAL erklärt den Grund für die Ausfälle.

Wenn am Samstag, den 31. Oktober, der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt, müssen die Gastgeber auf drei wichtige Akteure verzichten. Beim Bundesliga-Topspiel der Woche fehlen in der Allianz Arena (Anpfiff: 18.30 Uhr) Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala.

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GOAL erklärt die Hintergründe der Ausfälle.

FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Beim FC Bayern sind sämtliche drei Ausfälle auf Verletzungen zurückzuführen. Luis Diaz erlitt beim Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal kurz nach seiner Einwechslung einen Muskelbündelriss. Der Offensivspieler dürfte deshalb noch einige Wochen ausfallen. Auch Jamal Musiala kann nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich beim Aufwärmen mit der deutschen Nationalmannschaft zuzog, noch nicht wieder mitwirken. Bei Kapitän Manuel Neuer ist eine Sehnenreizung im Fuß der Grund für die Zwangspause. Wie schon zuletzt wird Jonas Urbig den Platz im Tor übernehmen.

Hinter dem Einsatz von Joshua Kimmich steht dagegen noch ein Fragezeichen. Der Nationalspieler hatte zuletzt wegen des Todes seines Vaters pausiert. Co-Trainer Aaron Danks gab auf der Pressekonferenz ein Update: "Jo Kimmich hat bisher individuell trainiert und wird heute erstmals mit dem Team trainieren. Wir schauen dann, wie es bei ihm weitergeht." Danks übernimmt weiterhin die Aufgaben des erkrankten Vincent Kompany.

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31. Okt. 2026

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FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte sind am Samstag klar verteilt: Ab 15.30 Uhr zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz exklusiv. Das Abendspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund läuft um 18.30 Uhr dagegen bei Sky. Fans können die Begegnung sowohl im Pay-TV als auch über WOW und SkyGo verfolgen. Eine kostenlose Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Sky startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga. Wolff Fuss begleitet den Klassiker am Mikrofon, während Lothar Matthäus als Experte seine Einschätzungen liefert.

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FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Spiel

FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Datum

Samstag, 31. Oktober 2026

Anstoß

18.30 Uhr

Vorberichte ab

17.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Experte

Lothar Matthäus

Spielort

Allianz-Arena, München

FC Bayern München vs. BVB: Warum fehlen Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala heute im Kader des FCB gegen Borussia Dortmund? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die Bundesliga-Tabelle vor dem 8. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Bayern München

7

5

2

0

25:6

19

17

2

Borussia Dortmund

7

5

2

0

12:4

8

17

3

SC Freiburg

7

4

1

2

16:9

7

13

4

Bayer Leverkusen

7

4

1

2

16:12

4

13

5

RB Leipzig

7

4

0

3

20:11

9

12

6

SV Werder Bremen

7

3

3

1

15:14

1

12

7

1. FSV Mainz 05

7

3

1

3

16:13

3

10

8

SV 07 Elversberg

7

3

1

3

12:15

-3

10

9

FC Augsburg

7

2

3

2

17:13

4

9

10

TSG Hoffenheim

7

3

0

4

14:14

0

9

11

Hamburger SV

7

3

0

4

6:16

-10

9

12

1. FC Köln

7

2

2

3

8:11

-3

8

13

SC Paderborn 07

7

2

2

3

6:9

-3

8

14

Eintracht Frankfurt

7

2

2

3

10:17

-7

8

15

VfB Stuttgart

7

2

0

5

10:13

-3

6

16

FC Schalke 04

7

1

3

3

4:7

-3

6

17

1. FC Union Berlin

7

1

3

3

6:18

-12

6

18

Borussia Mönchengladbach

7

1

0

6

11:22

-11

3

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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