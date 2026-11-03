Beim heutigen Champions-League-Auswärtsspiel gegen Atletico Madrid (21 Uhr) muss der FC Bayern München auf mehrere wichtige Offensivkräfte verzichten. Neben Serge Gnabry stehen auch Ismael Saibari, Jamal Musiala und Luis Diaz nicht zur Verfügung.

Warum Diaz, Gnabry, Musiala und Saibari nicht im Kader des FCB stehen? Hier bekommt Ihr die Antwort und erfahrt, wann das Quartett wieder eine Option ist.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Warum sind Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala und Luis Diaz heute nicht im Kader des FCB? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Der FC Bayern muss bei allen drei Offensivspielern verletzungsbedingt auf einen Einsatz verzichten. Während Luis Diaz bereits seit dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal aufgrund eines Muskelbündelrisses ausfällt und voraussichtlich erst nach der Länderspielpause Mitte November zurückkehren wird, zogen sich Serge Gnabry und Ismael Saibari ihre Verletzungen beim Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund zu.

Besonders bitter ist die Verletzung von Saibari: Der Marokkaner erlitt einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk und musste bereits operiert werden. Seine Ausfallzeit wird auf etwa drei bis vier Monate geschätzt.

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Gnabry zog sich hingegen eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Nach ersten Einschätzungen könnte der Offensivspieler in rund zwei Monaten wieder zur Verfügung stehen.

Auch hinter einem möglichen Comeback von Jamal Musiala stand bis zuletzt ein Fragezeichen, nachdem er sich bei der deutschen Nationalmannschaft eine Oberschenkelverletzung während des Aufwärmens zugezogen hatte. Der deutsche Nationalspieler wird wohl erst während der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sagte Sportvorstand Max Eberl unlängst.

Michael Olise, der gegen den BVB mit Knieproblemen ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist hingegen einsatzbereit.

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FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Warum sind Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala und Luis Diaz heute nicht im Kader des FCB? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Da die Champions League nicht im Free-TV übertragen wird, fragen sich viele Bayern-Fans, ob das Duell mit Atlético Madrid bei DAZN oder Amazon Prime Video zu sehen ist.

Die Antwort lautet: Amazon Prime Video überträgt die Begegnung zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern live. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Sendung führt Moderator Jonas Friedrich. Als Kommentator ist Hannes Herrmann im Einsatz, unterstützt von Benedikt Höwedes. Zum Expertenteam gehören außerdem Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning.

DAZN zeigt unterdessen die übrigen Champions-League-Begegnungen des Spieltags. Darüber hinaus können Fans beim Streamingdienst eine kostenlose Konferenz der frühen und späten Partien verfolgen.

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