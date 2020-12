FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen, Highlights - Alles rund um die Bundesliga

Der FC Bayern bittet zum Spitzenspiel - der VfL Wolfsburg ist nämlich zu Gast. Goal erklärt, wie die Begegnung heute live übertragen wird.

Topspiel in der : Am 12. Spieltag empfängt Rekordmeister den . Anpfiff in der Allianz Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Beim FC Bayern München läuft aktuell nicht alles nach Plan: In den letzten vier Pflichtspielen gab es drei Unentschieden, nur das unwichtige letzte Gruppenspiel der gegen gestalteten die Bayern siegreich.

Zuletzt gab es ein 1:1 beim Topspiel gegen den FC , weshalb man die Tabellenführung an die bisher ungeschlagenen Leverkusener verlor. Ebenfalls ungeschlagen in dieser Saison: Der VfL Wolfsburg, der heute in München antreten darf.

Allerdings ist auch beim VfL Wolfsburg kurz vor Weihnachten nicht alles besinnlich: So fiel Starstürmer Wout Weghorst zuletzt nicht nur durch Tore, sondern auch durch krude Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie auf.

Mehr Teams

Bleibt der VfL ungeschlagen oder greift der FC Bayern die Tabellenspitze an? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Das Bundesliga-Spiel in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - VfL Wolfsburg Wettbewerb 12. Spieltag | Bundesliga Datum Mittwoch, 16. Dezember | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Zuschauer Keine

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga heute LIVE im TV

Es ist die Mutter aller Horrorfragen für Fußballfans - und trotzdem muss man sie jede Woche aufs Neues stellen. Wird das Spiel meines Lieblingsvereins heute im TV übertragen? Oder muss ich mich mit dem Goal LIVE-TICKER begnügen?

Keine Sorge: Das Bundesligaspiel wird heute im TV übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert und wird daher das Bayern-Spiel übertragen.

Quelle: Getty Images

Da Sky allerdings ein bezahlpflichtiger Sender ist müsst ihr ein Abonnement buchen, um das Spiel verfolgen zu können. Dabei gibt es unterschiedliche Varianten, da Sky diverse Angebotspakete anbietet. Eine Übersicht zu den Angeboten findet ihr auf Sky.de.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: So läuft die Übertragung von Sky heute live ab

Beginn der Übertragung:

Anstoß: 20.30 Uhr

Sender : Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport Bundesliga 3 HD

Teaser: Zu Gast beim Meister: Wolfsburg hat sich in der bisherigen Saison gut verkauft und immer als unangenehmer Gegner präsentiert. Finden die Bayern gegen die "Wölfe" ein Mittel? Kommentar: Kai Dittmann.

FCB-VfL, TSG-RBL, EffZeh-Bayer, Arminia-FCA: Die Bundesliga in der Sky-Konferenz

Für Fans, denen ein einzelnes Spiel zu langweilig ist, ist ebenfalls gesorgt: In der Konferenz von Sky werden alle vier zeitgleichen Spiele streckenweise gezeigt. Übrigens: Das Paket, welches ihr buchen müsst, um Bayern - Wolfsburg zu sehen, ist das gleiche wie das der Konferenz. Ihr könnt also ganz einfach zwischen den beiden Übertragungen hin- und herzappen.

Beginn der Übertragung:

Anstoß: 20.30 Uhr

Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Gezeigte Spiele: FC Bayern München - VfL Wolfsburg | TSG - | - Bayer 04 Leverkusen | Arminia Bielefeld -

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: So seht ihr die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Ihr habt keinen Fernseher, wollt aber trotzdem das Spiel in voller Länge und Echtzeit sehen? Keine Sorge, schließlich ist im Jahr 2020 unsere alltägliche Technik ziemlich weit fortgeschritten!

Ihr benötigt kein TV-Gerät, um das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg heute LIVE zu verfolgen! Sky bietet seine Events nämlich auch im LIVE-STREAM, also via Internet an.

Dafür hat Sky gleich zwei Methoden, die sich aber grundlegend unterscheiden: Sky Go und das Sky Ticket. Wir erklären euch nun kurz und knapp, was die größten Unterschiede zwischen den beiden Apps sind.

Fast verpasst, aber besser spät als nie. Die Volkswagen Arena wird heute volljährig - 1⃣8⃣ Jahre lang ein wunderbares Zuhause. 🏟️⚽️💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/AWpYV0U7iF — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 13, 2020

FCB - Wolfsburg mit Sky Go überall ohne Mehrkosten verfolgen

Sky Go ist für alle Fans, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben. Sky Go ist sozusagen der verlängerte Arm eures Abonnements: Ihr könnt damit das gesamte Programm, was ihr auf dem Fernseher sehen könnt, auch auf eurem Handy, eurem Tablet oder eurem PC verfolgen - kostenlos, also ohne Zusatzkosten.

Dafür benötigt ihr die SkyGo-App (unter anderem kostenlos im App Store oder Play Store), in welcher ihr euch mit euren LogIn-Daten anmeldet und schon könnt ihr den passenden Stream auswählen - vorausgesetzt, ihr habt das richtige Paket gebucht.

Für Kurzfristige: FC Bayern gegen Wolfsburg mit dem Sky Ticket sehen

Das Sky Ticket ist eher für Fans, die wenig bis gar kein Interesse an einem langfristigen Sky-Abo haben. Mit dem Sky-Ticket bindet ihr euch nämlich kein jahrelanges Kostenpaket ans Bein, nur um ein paar Spiele pro Woche sehen zu können.

Stattdessen ist da Sky Ticket wesentlich flexibler, ihr könnt also für kurze Zeiträume buchen. Alles weitere zum Sky Ticket findet ihr hier, auch die SkyTicket-App ist kostenlos (zum Beispiel im Play Store oder App Store).

Quelle: Getty Images

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga heute in den Highlights von DAZN

Ihr habt kein Sky-Abonnement und seht nicht ein, nur für dieses eine Spiel so viel Geld auszugeben? Dann müsst ihr trotzdem nicht auf die besten Spielszenen verzichten: DAZN liefert euch die Highlights!

Der Streamingdienst aus Ismaning darf euch zwar nicht das ganze Spiel zeigen, allerdings könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights kostenlos bei DAZN sehen. Alternative: Nach dem Spieltag kostenlos auf dem YouTube-Kanal von DAZN.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg heute im Goal LIVE-TICKER: Hier verpasst ihr nichts

Ihr habt kein Abonnement bei Sky, wollt aber auch nicht auf die Highlights von DAZN warten? Kein Problem, es gibt eine Möglichkeit, mit der ihr stets auf dem aktuellen Stand bleibt!

Der Goal LIVE-TICKER berichtet in Echtzeit über alles rund um das Spiel und hinterlegt seine Beobachtungen sogar mit Hintergrundwissen! Hier geht es zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen der Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Bundesligisten ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei?