Folgt heute der siebte Sieg in Folge? Die Bayern sind in Form und wollen gegen den VfL Bochum gewinnen. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Nächste Aufgabe für den FC Bayern München in der Bundesliga: Der Rekordmeister und amtierende Titelträger empfängt den VfL Bochum. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.

Für den VfL Bochum ist es die erste Saison in der obersten deutschen Spielklasse seit der Saison 2009/2010 - elf Jahre lang waren die Blau-Weißen in der 2. Bundesliga unterwegs. Dabei gehörte der VfL jahrzehntelang zum Stammpersonal der Bundesliga, weshalb auch insgesamt 68 Bundesligaspiele gegen den FC Bayern zustande kamen.

Ein Sieg heute wäre für den VfL wichtig, um etwas Luft am unteren Ende der Tabelle zu bekommen, allerdings wird das Spiel denkbar schwer: Mit ungefährdeten Siegen hat der FC Bayern München gegen RB Leipzig und den FC Barcelona zuletzt seine Klasse kompromisslos gezeigt.

Ein Duell, welches auf dem Papier nicht wirklich ausgeglichen ist, erwartet uns heute - der Transferwert vom FC Bayern München ist 23-mal so hoch wie der vom VfL! Goal erklärt in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um die Übertragung: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen.

FC Bayern München vs. VfL Bochum: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. VfL Bochum Datum 18. September 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Wettbewerb Bundesliga | 5. Spieltag Direkter Vergleich Siege FC Bayern München: 45 Unentschieden: 15 Siege VfL Bochum: 8

FC Bayern München vs. VfL Bochum im TV: Die Bundesliga heute LIVE im Fernsehen

Die Saison der FC Bayern Münchens startete stockend mit Niederlagen in Testspielen und einem Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach im ersten Bundesligaspiel - seitdem agiert das Team von Neu-Trainer Julian Nagelsmann aber makellos.

Sechs Pflichtspiele, sechs Siege - mit Erfolgen gegen den BVB (Borussia Dortmund), RB Leipzig und dem FC Barcelona hat man direkt für Ausrufezeichen gesorgt. Der VfL Bochum sollte sich also in Acht nehmen.

Bundesliga im TV: Wer zeigt / überträgt Bayern vs. Bochum heute live?

Trotz des Klassenunterschieds werden viele Anhänger:innen in ganz Deutschland die Begegnung verfolgen wollen - das ist bei einem beliebten Verein wie dem FCB klar, und auch der VfL Bochum kann sich stets auf Support verlassen. Wie können denn diese Fans heute das Spiel verfolgen?

An dieser Stelle gibt es gute und schlechte Neuigkeiten für alle Fans - wir arbeiten natürlich erst die schlechten Nachrichten ab, um uns danach dem Guten widmen zu können: Kein Fernsehsender überträgt die Bundesliga heute kostenlos!

Sportschau, Sport1, ZDF: Kein Free-TV-Sender überträgt heute Bayern - Bochum live

Es gibt zahlreiche Fernsehsender im Free-TV, die von Zeit zu Zeit LIVE-Sport und auch Fußball übertragen ( Sport1 , Das Erste , ZDF , RTL ...), heute kommt aber keiner dieser Sender LIVE bei einer Bundesligabegegnung zum Einsatz.

Der Grund: Diese Fernsehsender halten nicht die Übertragungsrechte der Bundesliga und dürfen diese daher nicht ausstrahlen. Wer jetzt aber Angst hat, dass das Spiel gar nicht verfolgt werden kann, der muss sich nicht sorgen, es gibt nämlich eine Alternative:

Sky überträgt die Bundesliga! FC Bayern München - VfL Bochum heute LIVE im TV

Sky hält weiterhin alle Rechte der Bundesligapartien, die am Samstag stattfinden! Egal ob um 15.30 Uhr oder 18.30 Uhr - wer Bundesliga am Samstag sehen will, der ist bei Sky gut aufgehoben.

Das Problem an Sky: Der Fernsehsender gehört zum Pay-TV und ist daher kostenpflichtig . Für die Bundesliga benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, welches auch die gesamte 2. Bundesliga enthält. Alle weiteren Informationen zu den unterschiedlichen Kosten und Paketen findet ihr hier.

Einzelspiel oder Konferenz? So überträgt Sky heute die Bundesliga und Bayern - Bochum LIVE

Einzelspiel Konferenz Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr.

: 15.30 Uhr. Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar : Kai Dittmann Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr.

: 15.30 Uhr. Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experte : Dieter Hamann

: Dieter Hamann Gezeigte Begegnungen: FC Bayern München - VfL Bochum, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg Arminia Bielefeld - 1899 Hoffenheim



FC Bayern München vs. VfL Bochum im LIVE-STREAM: Die Bundesliga heute LIVE im Internet

Die Bundesliga ist bereits am fünften Spieltag angelangt, mit einem Sieg würde der FC Bayern München für mindestens eine Nacht die Tabellenspitze erobern. Das wollen viele Anhänger:innen natürlich LIVE verfolgen.

An dieser Stelle gibt es aber ein Problem: Schließlich gibt es viele Fans, die keinen Fernseher zuhause haben, aber trotzdem gerne die Bundesliga LIVE verfolgen wollen. Gibt es heute auch einen LIVE-STREAM zum Spiel FC Bayern München vs. VfL Bochum?

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live und kostenlos? Die Bundesliga mit Sky Go

Direkt vorab: Ja, den gibt es - allerdings ist es etwas komplizierter zu erklären. Sky hat nämlich gleich zwei Plattformen - Sky Go und das Sky Ticket . Wir fangen bei Sky Go an: Dieses ist für alle Zuschauer:innen, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben.

Mit Sky Go könnt Ihr kostenlos die Bundesliga verfolgen . Wie das funktioniert? Mit euren Anmeldedaten vom Sky-Paket könnt Ihr Euch einfach anmelden und könnt dann ohne Aufpreis auf alle Inhalte zugreifen, die Ihr auch am TV sehen würdet.

Bundesliga dank Sky Ticket sehen: FC Bayern München vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM

Anders ist es beim Sky Ticket : In den meisten Fällen spart Ihr mit diesem Geld und bleibt flexibler. Ihr wollt kein monate- oder jahrelanges Abonnement bei Sky eingehen, sondern von Monat zu Monat flexibel bleiben und nur für das bezahlen, was Ihr auch sehen wollt?

Dann ist das Sky Ticket immer noch nicht perfekt, aber weitaus besser für Euch geeignet. Die Bundesliga-Konferenz ist hier übrigens auch zu sehen - was die Bundesliga angeht, seid Ihr hier also an Samstagen sehr gut versorgt.

Goal, Sky, DAZN: Die wichtigen Links rund um die Bundesliga

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live: Highlights und LIVE-TICKER im Nordderby

Ihr wollt die Partie der Bundesliga heute LIVE verfolgen, könnt das Spiel aber nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir etwas für Euch - selbst wenn Ihr unterwegs seid oder aktuell nur begrenztes Datenvolumen zuhause habt!

Der Goal LIVE-TICKER hält Euch auf dem aktuellen Stand des Geschehens, hier verpasst Ihr keine wichtige Szene aus dem Bundesligaspiel. Den LIVE-TICKER findet Ihr hier, welcher selbstverständlich kostenlos ist!

Kostenlose Highlights: Die Bundesliga auf DAZN YouTube

Um die Highlights der Begegnung sehen zu können habt ihr zwei Möglichkeiten, welche beiden unter Umständen kostenlos ist. Die erste und schnellste Möglichkeit ist DAZN : Der beliebte Streamingdienst überträgt ab 17.30 Uhr alle Highlights der Bundesligapartien am Freitagabend und Samstagnachmittag.

Diese Sendung bleibt auch im Nachhinein online, weshalb man da auch weiterhin die Highlights sehen kann - mit dem Probemonat geht das sogar kostenlos! Alternativ lädt die Sportschau alle Bundesligahighlights kostenlos auf YouTube hoch, allerdings erst in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Bundesliga heute LIVE: Das sind die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem VfL Bochum

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlich die beiden Klubs ihre Aufstellungen, welche wir daraufhin hier eintragen. Welche Spieler werden bei dem ersten Aufeinandertreffen dieser Traditionsvereine seit langer Zeit auf dem Platz stehen? Klickt Euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

FC Bayern München vs. VfL Bochum: Die Übertragung der Bundesliga heute LIVE