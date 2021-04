FC Bayern München vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Bayern München empfängt den 1. FC Union Berlin - wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Partie live im TV und STREAM verfolgen könnt.

Nach der Schlappe im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain (2:3) wartet am Wochenende wieder der Bundesligaalltag auf die Fußballer des FC Bayern München: Der FC Union Berlin gastiert in der Allianz Arena.

Und die Berliner sollten auf keinen Fall unterschätzt werden, belegt das Team von Trainer Urs Fischer derzeit doch einen starken siebten Tabellenplatz und hat selbst noch Ambitionen, um einen Europapokal-Platz mitzuspielen.

Zudem fallen bei den Münchnern gleich neun Spieler verletzt oder gesperrt aus, darunter wichtige Stützen wie Serge Gnabry, Leon Goretzka, Alphonso Davies und vor allem Torjäger Robert Lewandowski. Auch die Gäste haben Verletzungsprobleme, hier ist es vor allem der Ausfall von Anthony Ujah, der schmerzt.

Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstag (10.04.2021) zur besten Sendezeit um 15.30 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch wie und wo Ihr die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Kurz vor Anpfiff präsentieren wir an dieser Stelle zudem die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin - die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin Wettbewerb Bundesliga (28. Spieltag) Datum Samstag, 10.04.2021 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Bundesliga: So könnt Ihr FC Bayern vs. Union live im TV verfolgen

Wie alle Spiele der Bundesliga wird auch das Duell zwischen den Bayern und Union Berlin live und in ganzer Länge im Fernsehen gezeigt. In der Saison 2020/21 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte. Im Fall von Bayen vs. Union überträgt Sky die Partie. Wir liefern hier alle Informationen rund um die Übertragung.

Bayern München vs. Union Berlin live im Pay-TV auf Sky

Sky ist exklusiver Inhaber der Live-Übertragungsrechte für FC Bayern München vs. Union Berlin. Ausgestrahlt wird die Begegnung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2. Ab 15.15 Uhr startet Sky die Übertragung aus der Allianz Arena mit Vorberichten und Hintergrundinformationen rund um die Partie.

Pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr übernimmt dann Jonas Friedrich als als Kommentator. Alternativ zur Einzelspielübertragung zeigt Sky alle 15.30-Uhr-Spiele in einer Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Michael Leopold und Dietmar Hamann berichten live von den Geschehnissen des 28. Bundesliga-Spieltags.

Um die Partie via Sky verfolgen zu können ist allerdings ein Abonnement des Bezahlsenders erforderlich. Nähere Informationen zu Kosten und Dauer eines Abos erhaltet Ihr auf der offiziellen Website von Sky.

Bundesliga live: Alle Informationen zur Übertragung von FC Bayern vs. Union Berlin

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Spielbeginn : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentatoren: Jonas Friedrich (Einzelspiel)

FC Bayern München vs. Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts

Ihr seid unterwegs und könnt das Duell zwischen den Bayern und Union nicht vor dem TV-Bildschirm schauen? Per LIVE-STREAM ist die Übertragung auch auf mobile Geräte möglich. Erforderlich ist auch hierfür ein Sky-Abonnement, um Bayern München vs. Union Berlin dann entweder über die Sky-Go-App oder Sky Ticket zu streamen. Hier könnt Ihr nachlesen, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Bayern vs. Union: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Die SkyGo-App könnt Ihr, nachdem Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, kostenlos herunterladen. Mit der App könnt Ihr die Begegnung FC Bayern - Union Berlin dann auf allen mobilen Endgeräten verfolgen.

Bayern München vs. Union Berlin live mit Sky Ticket

Ihr habt keine Lust auf ein längerfristiges Abonnement bei Sky? Dann könnte Sky Ticket eine Alternative für Euch sein: SkyTicket ermöglicht ein günstigeres und flexibleres Abo, mit dem Ihr zwar keinen Zugriff auf die TV-Sender, dafür aber auf die LIVE-STREAMs erhaltet. Im ersten Monat werden dafür 9,99 Euro, für jeden weiteren im Anschluss 29,99 Euro fällig. Eine weitere Möglichkeit ist das Tagesticket für 9,99 Euro, mit dem Ihr für die Dauer eines Tages auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt.

FC Bayern vs. Union Berlin: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Nächster Halt: München 🚏



Wir haben uns den Erdinger Sebastian #Bönig geschnappt und mit ihm über seine Zeit bei den Bayern und über #FCBFCU gesprochen.



Viel Spaß bei #VORGELEGT🎞️ mit Böni: https://t.co/pyY34FW9Pe#fcunion pic.twitter.com/xTs2tbpWO5 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 8, 2021

Bundesliga: Alle Höhepunkte der Begegnung Bayern vs. Union auf DAZN

Hier könnt Ihr die Anfangsformationen beider Mannschaften nachlesen, sobald diese vor Spielbeginn offiziell bekanntgegeben werden.

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie! Bereits 40 Minuten nach Spielende warten auf Euch nämlich in der DAZN-Mediathek die Highlights aller Bundesligapartien. Das DAZN-Abonnement ist dabei im ersten Monat kostenlos, im Anschluss daran kostet jeder weitere Monat 11,99 Euro. Nähere Informationen dazu findet Ihr hier.

DAZN serviert Euch nicht nur Highlightmontagen, sondern auch die Live-Übertragungen aller Freitags- und Montags-Spiele der Bundesliga. Zusätzlich zeigt DAZN viele weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten. Mithilfe der DAZN-App könnt ihr alle Streams auch unterwegs auf allen mobilen Geräten verfolgen. Weitere Informationen und die Links zum Herunterladen für Apple- und Android-Geräte gibt es hier.

Der LIVE-TICKER: Bayern München vs. Union Berlin heute live verfolgen

Falls Ihr die Übertragung von Bayern München vs. Union Berlin nicht live verfolgen könnt, Ihr aber trotzdem über alle Spielereignisse informiert werden möchtet, bietet Euch Goal mit dem LIVE-TICKER die passende Alternative. Goal meldet alle wichtigen Spielereignisse fast in Echtzeit, bietet zudem viele Hintergrundinformationen und Statistiken zum Spiel.