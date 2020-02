FC Bayern: Uli Hoeneß nennt Adolfo Valencias Berater seine "schwierigsten Verhandlungspartner"

Der ehemalige kolumbianische Nationalspieler wechselte 1993 nach München. Die Gespräche auf dem Weg zum Transfer gestalteten sich schwierig.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß erinnert sich noch gut an die zähen Verhandlungen rund um den Transfer des Kolumbianers Adolfo Valencia zum FCB im Jahr 1993. In einem Interview mit der tz nannte er die Entourage des Stürmers als seine "schwersten Verhandlungspartner".

Hoeneß schilderte den Verlauf der Gespräche so: "Als wir Adolfo Valencia kauften, habe ich mit Kurt Hegerich (ehemaliger Schatzmeister des FC Bayern, Anm. d. Red.) in Ma­drid angefangen zu verhandeln. Nach anderthalb Tagen waren wir noch nicht fertig, dann hat Hegerich zu den Valencia-Leuten gesagt: 'Meine Herren, ich muss heute Abend unbedingt nach Hause fliegen, ich habe dort einen wichtigen Termin.' Dann haben die gesagt: 'Dann fliegen wir mit!' Dann ist die ganze Delegation von Adolfo nach München mitgeflogen und am nächsten Tag haben wir weiterverhandelt.

FC Bayern: Adolfo Valencia blieb nur ein Jahr in München

Valencia wechselte schließlich für umgerechnet 2,55 Millionen Euro Ablöse von Independiente Sante Fe nach München.

Dort erfüllte "El Tren" die hohen Erwartungen aber nicht und nach nur einer Spielzeit mit 26 Bundesligapartien und elf Toren wechselte er zu .