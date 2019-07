Audi Cup 2019, Finale: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung!

Im Audi-Cup-Finale trifft der FC Bayern München auf Tottenham Hotspur. Wir erklären, wer das Endspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Finale! Im Endspiel des Audi Cup 2019 duellieren sich der FC Bayern München und Tottenham Hotspur. Das Aufeinandertreffen der beiden Top-Klubs findet heute Abend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena statt.

Der präsentierte sich im Halbfinale des Audi Cup bereits in einer Top-Verfassung. Dank eines souveränen 6:1-Erfolgs gegen Fenerbahce Istanbul zogen die Bayern ins Endspiel ein. Gegen den türkischen Erstligisten stellte der FCB schon früh die Zeichen auf Sieg. Renato Sanches, Leon Goretzka, Thomas Müller per Doppelpack und Kingsley Coman sorgten für eine komfortable 5:0-Halbzeitführung. Nach dem Wiederanpfiff schraubte erneut Müller das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe -Neuzugang Max Kruse noch auf 6:1 verkürzen konnte.

Der Finalgegner der Münchner Bayern wurde zuvor ermittelt. In einem wenig ansehnlichen Spiel setzte sich mit 1:0 gegen Real Madrid durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Harry Kane in der ersten Halbzeit. Während nun die Spurs das Endspiel bestreiten dürfen, muss Real Madrid im Spiel um Platz drei (heute Abend, 18 Uhr) gegen Fenerbahce Istanbul ran.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur - wer holt sich den Titel? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Finale des Audi Cup 2019 heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Das Audi-Cup-Finale in der Übersicht

Audi Cup 2019: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live im TV?

Vor allem das zweite Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul sorgte am gestrigen Tag für Spannung und reichlich Zuschauerinteresse. Knüpfen die Bayern nun im Finale des Audi Cup 2019 gegen Tottenham Hotspur an ihre Leistung an? Wir erklären Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr das Endspiel heute live im TV verfolgen könnt.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV

Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte am Audi Cup 2019 gesichert und überträgt alle vier Spiele des kleinen aber mit Hochkarätern besetzte Turnier live und in voller Länge im Free-TV. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigte bereits am gestrigen Dienstag beide Halbfinalpartien. Auch heute Abend müssen die Fußballfans auf keine Live-Übertragung verzichten. Das ZDF zeigt / überträgt das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur heute live im Free-TV.

Das Abendprogramm des ZDF steht ganz im Zeichen des Fußballs. Bereits ab 17.45 Uhr beginnt der Sender mit der Vorberichterstattung zum Spiel um Platz drei zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul, welches um 18 Uhr angepfiffen wird. Direkt im Anschluss geht es mit einem kurzen Vorbericht zum Finale zwischen den Bayern und Tottenham weiter. Moderator Jochen Breyer führt zusammen mit Experte Hanno Balitsch durch die Sendung. Das Duell FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur beginnt um 20.30 Uhr und wird von ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentiert.

Sky, ARD, RTL und Co. - Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live im TV?

Das ZDF ist die einzige Möglichkeit, den Audi Cup 2019 live und in voller Länge im TV zu verfolgen. Der Sender hat sich als einziger die Übertragungsrechte an diesem Vorbereitungsturnier gesichert. Andere frei empfangbare Sender wie die ARD, RTL, Sport 1 oder Eurosport zeigen FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur dagegen nicht live im Free-TV.

Auch Sky verzichtet auf eine Übertragung des Finales. Der Bezahlsender überträgt das Endspiel zwischen Bayern München und Tottenham heute weder live im Pay-TV noch live im Free-TV auf Sky Sport News HD.

Zusammenfassung: Wenn Ihr den Audi Cup 2019 live verfolgen wollt, müsst Ihr das ZDF einschalten. Der Sender überträgt alle Spiele des Turniers. Dementsprechend läuft das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur ausschließlich im Free-TV-Programm des ZDF.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur beim Audi Cup 2019 heute im LIVE-STREAM?

Eine weitere Option das Duell des FC Bayern München und Tottenham Hotspur zu verfolgen, stellt der LIVE-STREAM dar. Welchen Stream im Internet Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM auf ZDFsport.de

Auch im Internet ist das ZDF beim Audi Cup 2019 Eure erste Adresse. Der Sender überträgt alle Spiele des Turniers über das eigene Online-Angebot in voller Länge im LIVE-STREAM. Wenn das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur um 20.30 Uhr angepfiffen wird, verpasst Ihr mit dem LIVE-STREAM des ZDF auf ZDFsport.de keine Sekunde des Audi Cup 2019.

Analog zur TV-Übertragung startet auch der LIVE-STREAM um 17.45 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel um Platz drei, welches Ihr ebenfalls live im Stream verfolgen könnt. Nach Abpfiff der Partie zwischen und Fenerbahce Istanbul geht es dann nahtlos weiter. Moderator Jochen Breyer und Kommentatorin Claudia Neumann führen auch im LIVE-STREAM durch den Fußballabend.

Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos. Ihr benötigt keine Anmeldung, um den Audi Cup 2019 live und in voller Länge zu sehen. Es ist lediglich eine stabile Internetverbindung erforderlich, um den LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur unter www.ZDFsport.de aufrufen zu können.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM?

DAZN ist die Nummer eins, wenn es um Fußball-Übertragungen im LIVE-STREAM geht. Denn das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist prall gefüllt. Doch der Audi Cup 2019 gehört nicht dazu. Dementsprechend zeigt DAZN FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute nicht im LIVE-STREAM.

Auf Spiele der Bayern und Tottenham müsst Ihr während der Saison bei DAZN dennoch nicht verzichten. Der Streamingdienst überzeugt mit einer Programmvielfalt, die ihresgleichen sucht. Die Champions League und Europa League, dazu den FA-Cup und europäische Top-Ligen wie die Serie A, LaLiga und Co. - Bei DAZN bekommt Ihr Live-Fußball ohne Ende. Doch damit nicht genug: Seit dieser Saison überträgt DAZN zudem die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche ausgewählten BL-Spiele der Streamingdienst im Programm hat, verraten wir Euch in unserem Extra-Artikel zur Bundesliga-Übertragung bei DAZN.

Und das Beste an der ganzen Geschichte: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr die Vorteile und alle LIVE-STREAMS des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis testen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und erlebt die Saisonstarts der und Co. live und kostenlos. Nach Ablaufs des Gratismonats beträgt die monatliche Gebühr bei DAZN 11,99 Euro. Nutzt Ihr DAZN ohnehin das ganze Jahr über, empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Mit diesem Angebot spart Ihr 24 Euro.

Verfügbar ist DAZN auf nahezu allen mobilen Geräten sowie auf Eurem Laptop und Computer unter www.dazn.de. Sichert Euch die kostenlose DAZN-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Smart-TV:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur? Die Übertragung des Audi-Cup-Finales im Überblick